Ядовитое облако: Минобороны предупредило о подготовке Киевом чудовищной провокации в Славянске

В результате действий ВСУ могут пострадать десятки тысяч невинных жителей Славянска, предупредили в военном ведомстве РФ.

Киев готовит чудовищную провокацию в Славянске с использованием химически опасного вещества гексана. Соответствующее заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн», — рассказал он.

По словам главы Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в результате подрыва образуется ядовитое облако, способное распространиться более чем на десять километров. В результате в зону поражения войдут все жилые районы Славянска, а также близлежащие населенные пункты.

Фото: Минобороны РФ

Особенно цинично, по мнению Мизинцева, то, что в результате провокации украинской стороны пострадают десятки тысяч мирных жителей Славянска, а также служащие ВСУ, находящиеся в городе.

«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты, — обратился к гражданам генерал-полковник. — Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи».

Мизинцев подчеркнул, что гексан — это сильнодействующий нейротоксин и канцероген. При его длительном вдыхании возникает хроническое отравление, грозящее серьезными заболеваниями нервной системы.

Также это вещество способно воспламеняться при температуре внешней среды от +23 до 38 градусов Цельсия. С учетом аномальной жары в Славянском районе может произойти очень мощный взрыв, последствия которого будут ужасны.

Отдельно начальник Национального центра управления обороной РФ напомнил о том, что в ходе спецоперации ВС РФ и формирования Донецкой и Луганской народных республик не атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

Он обратился к ООН, а также к Красному Кресту, Организации по запрещению химического оружия с целью немедленного привлечения внимания к ситуации и принятия мер для предотвращения провокации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ расстреляли пытавшихся сбежать заложников в Святогорске.