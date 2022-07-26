Кадры боевой работы российских экипажей в зоне спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российские экипажи точечным огнем уничтожили пункты управления и бронетехнику ВСУ. Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52.

В зоне спецоперации армейская авиация сопровождает военные колонны и выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника. Экипажи также обеспечивают прикрытие российских военных с воздуха.

Тема:
Специальная военная операция России
26 июл
Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»
26 июл
Националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ
26 июл
Горе-разведка Украины выдала свои секреты при попытке угнать российские Су-34
26 июл
Снайперская точность: военкор «Известий» показал, как «Смерч» выжигает позиции ВСУ
25 июл
Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300
25 июл
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
25 июл
Жители Херсона сдают российским военным схроны боевиков ВСУ
25 июл
Лавров заявил об искажении позиции России по стамбульской сделке
25 июл
Сотрудники Росгвардии возвращают города Донбасса к мирной жизни
25 июл
Ядовитое облако: Минобороны предупредило о подготовке Киевом чудовищной провокации в Славянске
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
57.78
0.39 58.67
0.91
Сундук еще надо найти! Китайский совет дня на вторник, 26 июля

Последние новости

7:31
Александр Васильев рассказал о личной жизни Бабкиной: «Не сдает позиции»
7:19
Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»
7:18
Что нужно делать, если обгорел в отпуске
7:08
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
7:00
Тест: Насколько хорошо вы знаете песню «Тополиный пух»?
6:56
Жена Петросяна сняла на видео трогательную сцену встречи своего сына с отцом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
Состояние заразившегося СОVID Байдена резко изменилось
Агрессивное воздействие: Названы способы защиты кожи от солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год