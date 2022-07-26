Российские экипажи точечным огнем уничтожили пункты управления и бронетехнику ВСУ. Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52.

В зоне спецоперации армейская авиация сопровождает военные колонны и выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника. Экипажи также обеспечивают прикрытие российских военных с воздуха.