Опубликовано видео уничтожения пунктов и техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52
Кадры боевой работы российских экипажей в зоне спецоперации по защите Донбасса показало Минобороны РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Российские экипажи точечным огнем уничтожили пункты управления и бронетехнику ВСУ. Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов Ка-52.
В зоне спецоперации армейская авиация сопровождает военные колонны и выполняет задачи по уничтожению живой силы и техники противника. Экипажи также обеспечивают прикрытие российских военных с воздуха.
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