Посол ЛНР сообщил о взаимодействии корпусов народных милиций Донбасса

Подразделения республик при поддержке российских военных берут под контроль населенные пункты один за другим.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, как взаимодействуют первый и второй корпуса народных милиций ДНР и ЛНР.

По его словам, все подразделения луганской Народной милиции после освобождения ЛНР перешли на территорию Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области.

«Сейчас командование нашими подразделениями осуществляет командование союзными войсками, то есть это скоординированные действия, в которых участвуют и подразделения ДНР, и подразделения российской армии, и другие военизированные подразделения. Без координированного действия это было бы невозможно», — отметил Мирошник.

По словам дипломата, сейчас продвижение идет с луганской стороны в сторону ДНР — выстроилась дуга от Северска до Артемовска. Он обратил внимание, что на Донбассе большое количество небольших поселков, которые корпуса Народной милиции республик при поддержке российских военных берут один за другим. Однако из-за того, что населенные пункты как бы перетекают один в другой, складывается ощущение, что продвижение идет достаточно медленно.

Посол добавил, что сейчас военные действия сосредоточились на территории Северска и вдоль трассы, соединяющей город с Артемовском.

«Идет активная контрбатарейная борьба, ведутся артиллерийские дуэли, в ходе которых реально уничтожается огромное количество техники, что сейчас активно поставляется и стягивается на Донбасс. Эта тактика позволяет с минимальными потерями уничтожать большое количество техники и живой силы противника, который сейчас несет большие потери», — подчеркнул Мирошник.

По его мнению, сейчас создаются подходящие условия для решающего сражения за Донбасс.

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