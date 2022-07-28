Шукшина о признании Бузовой о любви к большим размерам: «Вакханалия пошлости!»
Мария Шукшина раскритиковала Ольгу Бузову за непристойные признания на публике
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev
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Под удар знаменитой актрисы поющая ведущая попала после своего выступления на фестивале VK Fest. Знаменитость тщательно готовилась к выходу на сцену. Оценили не все.
Мария Шукшина возмущена поведением Ольги Бузовой, которая во время выступления на фестивале VK Fest призналась в любви к большим размерам. Речь изначально шла про большой теннис, но поющая ведущая неразборчиво произнесла последнее слово, признаваясь предмету своего высказывания в любви на публике.
Мария Шукшина увидела запись с концерта случайно. И такие заявления со сцены заставили ее негодовать. Актриса в своем Telegram-канале обратилась ко всем родителям в России, ведь основной аудиторией фестиваля была молодежь.
«Родители, вы где? Вы куда смотрите, о чем думаете, чем заняты? Это наша страна и наши дети! О нас с вами вытирают ноги, нас оскотинивают, над нами смеются, нас втаптывают в грязь! У нас отбирают будущее. Чего мы ждем?» — написала актриса.
По словам Шукшиной, из-за подобных выступлений молодежь воспринимает за норму мат, грубость и спокойно реагирует на пошлость. Актриса не понимает, почему Бузова и другие звезды имеют право учить чему-либо детей, смеяться и шутить.
«Вакханалия пошлости, разнузданность, расхлябанность, пошлятина, полное отсутствие рамок в поведении. Опомнитесь», — призвала Шукшина.
К слову, помимо скандального признания на фестивале Бузова шокировала публику нарядом. Для выступления она облачилась в леопардовый облегающий костюм. Ягодицы при этом у певицы были оголены.
Ранее 5-tv.ru публиковал имена актеров, которым россияне доверяют больше всего.
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