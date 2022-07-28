Лед с неба: после аномальной жары на Италию обрушился крупный град

после аномальной жары на Италию обрушился крупный град

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/B&S/Bernd März; 5-tv.ru

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Погода

Жители, как могли, оберегали свои машины, чтобы их не побило.

В жаркой Италии жителям летом понадобились одеяла. Причем не для того, чтобы согреться, а чтобы защитить свое имущество. На город Асколи-Пичено обрушился град размером почти с куриное яйцо. Жители, как могли, оберегали свои машины, чтобы их не побило. Но находчивыми оказались не все.

Град, выпавший на севере Италии после нескольких недель сильной жары, нанес существенный ущерб сельхозугодьям. Сотни машин оказались повреждены, досталось и крышам жилых домов. Ураган также настиг Милан и многие районы Ломбардии. Стихия бушевала в течение нескольких часов с громом, молниями и сильным ветром, вырывая деревья и затапливая подвалы. А из-за падения деревьев на железнодорожные пути пришлось прерывать движение поездов.

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