Часть дохода семья главы Украины получает легально, часть же в их бюджет поступает с помощью теневых схем.

Намеренное затягивание спецоперации ВС РФ под видом «сопротивления» Киева на самом деле крайне выгодно Владимиру Зеленскому. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Сергей Марков. Он уверен — президент Украины и его супруга неплохо зарабатывают как на медийных войнах, так и на реальных боевых действиях.

«Все понимают, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская — предатели своего народа, обслуживающие интересы врагов Украины, которыми являются США, Британия и НАТО, — заявил эксперт. — И они получают свои 30 серебряников как Иуды за предательство Родины».

По мнению Маркова, трудно назвать точную сумму, которую получает чета Зеленских за счет боевых действий. Часть своих доходов глава Украины и первая леди получают легально, история другой же покрыта мраком.

«Я думаю, часть денег они получают за счет воровства. Причем воруют не они же сами, не Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Воровство организовывают прежде всего Сергей и Борис Шефиры. Они воруют на всю команду Зеленского, „Квартала-95“. Как там идет распределение? Наверное, чете Зеленских достается больше, чем остальным членам команды. Я уверен, что это точно существенно больше миллиона долларов в день», — высказал свою точку зрения политолог.

Спецоперация ВС РФ с союзными силами ДНР и ЛНР на территории Украины продолжается. Бойцы по-прежнему преследуют три главные цели — возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политолог объяснил введение Елены Зеленской в «голливудский сериал» про Украину.