ВС РФ уничтожили десятки мин и ловушек при разминировании Рубежного

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Освобожденный от националистов город в ЛНР сейчас страдает от отсутствия полноценного железнодорожного сообщения. Чтобы его наладить, нужно ликвидировать оставшиеся боеприпасы.

Саперные подразделения российской армии разминировали очередной участок железнодорожных путей в районе Рубежного. Ликвидированы десятки боеприпасов и ловушек — те, что не удалось обезвредить, — уничтожали на месте. Как это происходило, увидел корреспондент «Известий» Александр Морозов.

На заложенные ВСУ бомбы, саперы группировки «Отважные» охотятся с «коршуном» — современным миноискателем. Этот прибор реагирует на все типы боеприпасов.

«В районе восстановленного моста обнаружено противотанковое минное поле и противопехотное минное поле, представляющее собой гранаты, подвязанные к колышкам на растяжках. Протравливанием противопехотные мины уничтожены. Противотанковое минное поле также обезврежено, мины сняты, взрыватели уничтожены», — рассказал командир подразделения саперов с позывным «Тропа».

Помимо минных заграждений, это подразделение за неделю обезвредило порядка 30 мин-ловушек. Это когда под противотанковую ставят еще и противопехотную. Такие уничтожают на месте.

Для подрыва объектов инфраструктуры отступающие подразделения ВСУ используют все, что есть в наличии. Десять выстрелов для гранатомета и шесть противотанковых мин — такой арсенал, обнаружили саперы, осматривая этот участок железной дороги в районе Рубежного. Помимо гранат и фугасов, вокруг много не разорвавшихся снарядов. Обычно их обезвреживают подрывом тротиловой шашки на полигоне. Но не в этот раз. Главное сейчас — не повредить железную дорогу.

Самое сложное обезвредить боеприпасы от реактивных систем залпового огня! Во-первых, накладным зарядом его не уничтожишь, потому что рельс и без того разрушен! Поэтому саперам придется аккуратно осмотреть эту часть, потом принять решение, что с ней делать.

Снаряд вошел в железнодорожную насыпь на метр. Повредил шпалы. Военные железнодорожники приступают к работе. После расчистки путей отпиливают поврежденный рельс. Затем солдаты и рабочие извлекают шпалы.

Расчет железнодорожных войск работает днем и ночью, чтобы максимально быстро восстановить сообщение между освобожденными городами и селами. Сейчас для солдат совместно с путейцами ЛНР приоритетное направление — перегоны в сторону Лисичанска.

«На сегодняшний день восстановлено у нас более 150 километров железнодорожных путей. На этом участке у нас восстановлено четыре мостовых перехода — на малых мостах заменены пролетные строения. Так же поменяны железнодорожные рубки в количестве 65 штук от восьми до 12 метров. Отремонтировано земляное полотно после взрывов», — доложил заместитель командира бригады с позывным «Барс».

Составы на этом участке из-за обстрелов не ходили несколько месяцев. Сейчас линия фронта отодвинулась. Тут относительно безопасно. А дальше — дело военной техники и инженерной смекалки. Для возобновления полноценного железнодорожного движения потребуется меньше месяца.

Тема:
Специальная военная операция России
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