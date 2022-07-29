Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Политолог Брутер рассказал о незавидных перспективах Зеленского после СВО

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 45

Выбор у украинского лидера небольшой. Не исключено, что США подготовят для него худший сценарий.

Политолог Брутер рассказал о незавидных перспективах Зеленского после СВО

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Тема:
Специальная военная операция России

После спецоперации у Владимира Зеленского немного перспектив, и те зависят от мнения Вашингтона. Если США не устроят успехи президента Украины, то он может предстать перед российским судом. Такого мнения придерживается поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В беседе с URA.RU эксперт уточнил, что худший сценарий для украинского лидера возможен при условии его излишней самодеятельности — в Вашингтоне этого не любят. Лучшая же перспектива — дом в США и тотальная защита.

«Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят. Зеленского будет ждать примерно то же самое, что руководителя Южного Вьетнама (Нгуен Ван Тхьеу, бежавший из страны за несколько дней до победы Северного Вьетнама. Сначала жил в Великобритании, а потом в США) — Прим.ред.), — сказал политолог.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru, почему затягивание спецоперации ВС РФ под видом «сопротивления» Киева на самом деле крайне выгодно Владимиру Зеленскому.

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