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Скандинавское лето вот-вот наступит в Москве — в августе

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Синоптик Тишковец пообещал скандинавское лето для Москвы с августа

Скандинавское лето вот-вот наступит в Москве — в августе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Погода в столице станет прохладнее с пятницы, но потом летнее тепло вновь вернется.

В Москву ненадолго придет скандинавское лето в ближайшие дни вместо жары. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в столице станет прохладнее с пятницы. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов, а днем не выше +23...+25 градусов.

«С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться. И к середине следующей недели термометры покажут +25…+30 градусов», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это происходит благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, для которого характерно преобладанием относительно солнечной, сухой и умеренной теплой погоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сегодня в ночь с 28 на 29 июля Москва в считанные минуты превратилась в филиал Венеции. На столицу обрушился тропический ливень, который сопровождался ураганным ветром до 20 метров в секунду.

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