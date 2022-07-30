Бузова оседлала медведя в Красной Поляне и понежилась на его спине

Поющая телеведущая Ольга Бузова села на медведя в Красной Поляне, поерзала на его зеленой мохнатой спине. Она взяла небольшой перерыв в карьере и рванула в Сочи.

Удивительно, но остановилась звезда не в премиальном отеле бизнес-класса, а всего лишь то в четырехзвездочном. Отельный прайс начинается с 20 тысяч за сутки, для сравнения — это в пять раз дешевле, чем Оля оставила за виллу в Таиланде.

С собой Бузова на курорт увезла десятки купальников, но пока что она их использовала только для того, чтобы зайти в бассейн в Красной Поляне. До пляжей она еще не доехала, пишет KP.RU.

Там же, в Красной Поляне Оля нашла дом, но боясь сглаза, не показала его. Кто-то из фанатов даже предположил, что она купила себе виллу. Скорее всего она не захотела открывать для широких глаз свое жилище, чтобы избежать толп подписчиков под окнами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро посмотрела игру в теннис Ольги Бузовой и сделала соответствующие выводы. Блогер впечатлилась, какие звуки издает певица с ракеткой в руке — каждый бросок сопровождается истошным криком. Даже именитые теннисистки не могут похвастаться такими эмоциями во время сетов.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.