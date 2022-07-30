Бузова оседлала медведя в Красной Поляне и понежилась на его спине
Зеленый зверь не стал сопротивляться движениям телеведущей, а просто молча стоял так же, как и всегда на своем месте.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / buzova86
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Поющая телеведущая Ольга Бузова села на медведя в Красной Поляне, поерзала на его зеленой мохнатой спине. Она взяла небольшой перерыв в карьере и рванула в Сочи.
Удивительно, но остановилась звезда не в премиальном отеле бизнес-класса, а всего лишь то в четырехзвездочном. Отельный прайс начинается с 20 тысяч за сутки, для сравнения — это в пять раз дешевле, чем Оля оставила за виллу в Таиланде.
С собой Бузова на курорт увезла десятки купальников, но пока что она их использовала только для того, чтобы зайти в бассейн в Красной Поляне. До пляжей она еще не доехала, пишет KP.RU.
Там же, в Красной Поляне Оля нашла дом, но боясь сглаза, не показала его. Кто-то из фанатов даже предположил, что она купила себе виллу. Скорее всего она не захотела открывать для широких глаз свое жилище, чтобы избежать толп подписчиков под окнами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро посмотрела игру в теннис Ольги Бузовой и сделала соответствующие выводы. Блогер впечатлилась, какие звуки издает певица с ракеткой в руке — каждый бросок сопровождается истошным криком. Даже именитые теннисистки не могут похвастаться такими эмоциями во время сетов.
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