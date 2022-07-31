«Нэнси, замолчи»: комик из США сравнил Пелоси с пьяной женщиной
Комик из США Тревор Ной сравнил планы Пелоси посетить Тайвань с поведением нетрезвой женщины
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP
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Ни один человек не желает третьей мировой войны, а теперь у американского лидера «огромная головная боль».
Намерение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилететь с визитом на Тайвань похожи на сценарий известной шутки про воинственную яростную пьяную женщину. В ней такая особа создает конфликтную ситуацию, прикрываясь крутым мужем, что в принципе не желает участвовать в созданной ей перепалке. Такое мнение выразил комик Тревор Ной.
«Знаете, что делает Пелоси? <…> Она повторяет классическую шутку про нетрезвых белых женщин, которые ввязываются в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: «Эй, знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, пожалуйста. Нэнси, это же Китай! <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси», — сказал он в сатирической программе The Daily Show.
В том числе юморист отметил, что ни один житель США не хочет новой мировой войны, а планы Пелоси становятся «огромной головной болью» для американского президента Джо Байдена, который и так погряз в инфляции, украинском конфликте, колоссальных ценах на топливо и скорых выборах в конгресс.
Напомним, что ранее в американских СМИ появилась новость о желании спикера полететь на Тайвань в этом августе. Китай негативно отреагировал на это и предупредил о жестком ответе в случае посещения Пелоси острова без согласия Пекина. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, предостережения КНР не останавливают ее.
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