Киев опасался, что боевики националистического формирования «Азов»* раскроют миру правду о зверских военных преступлениях режима, и не нашел ничего лучшего, чем ликвидировать неугодных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объясняя мотивы убийства «азовцев»* в следственном изоляторе Еленовки.

«Очевидно, что украинские власти и их западные кураторы, тут нет никаких других вариантов, они просто испугались, что азовцы (против боевиков нацбатальона „Азов“ в РФ возбуждены уголовные дела — Ред.) раскроют страшную с точки зрения общественного мнения для режима Зеленского правду о методах ведения боевых действий и военных преступлений националистов. которые проходили обучение не где-нибудь, а в странах НАТО», — объяснила дипломат в ходе брифинга.

Она уточнила, что заключенные в изоляторе боевики начали давать показания о своей подготовке, кураторах и преступных приказах, поступающих от Киева. Этого власти Украины допустить не могли.

«Как только ребята открыли рот, киевский режим им его закрыл, несмотря на то, что это были боевики, присягнувшие на верность киевскому режиму», — резюмировала Захарова.

Представитель министерства призвала международное сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов.

Атака на колонию СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР) произошла 29 июля. По изолятору был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибло полсотни украинских военнопленных, еще 73 были ранены. Таким образом Киев расправился со своими же «героями», которые могли выдать ценные сведения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила ООН и Красному кресту присоединиться к расследованию удара ВСУ по пленным в Еленовке.

* — запрещен в РФ.