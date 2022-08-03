Удар в точку издалека: подо Львовом уничтожена база с оружием из Польши и НАТО

Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен с воздуха.

Очередной канал поставки западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен подо Львовом в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в ходе утреннего брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта РАДЕХОВ Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — пояснили в оборонном ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России ликвидировали более 50 националистов, нанеся точный удар по пункту временной дислокации 81-аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке (ДНР).