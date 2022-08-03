Удар в точку издалека: подо Львовом уничтожена база с оружием из Польши и НАТО
База с оружием из Польши и НАТО уничтожена в Львовской области
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ
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Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен с воздуха.
Очередной канал поставки западного оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен подо Львовом в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в ходе утреннего брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта РАДЕХОВ Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — пояснили в оборонном ведомстве.
Кроме того, за прошедшие сутки ВКС России ликвидировали более 50 националистов, нанеся точный удар по пункту временной дислокации 81-аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке (ДНР).
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