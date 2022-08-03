Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Погибли, держась за руки»: волонтер Боке вспомнил о жуткой смерти матери с ребенком в ДНР

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 310

Волонтер Боке рассказал о трагической гибели матери с ребенком в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Француз Адриан Боке увидел, как летят бомбы в самых беззащитных — женщин и детей. А причастны к этому, в частности, и власти его страны.

Ужасы происходящего в Донбассе потрясли французского волонтера и писателя Адриана Боке. Он лично убедился, как украинские военные безжалостно стреляют в женщин и детей. А гибнут они, в частности, от французских бомб.

«В Донбассе я попал под бомбардировку Донецка, чуть не погиб, мы снимали эту бомбардировку. Было много погибших, рядом со мной — мать с семилетним ребенком на рынке в Донецке, они пришли купить фрукты и погибли, держась за руки. Когда я увидел, что начали падать бомбы, я наткнулся на французскую бомбу, эта бомба из пушки «Цезарь», — поделился впечатлениями с журналистами Боке во время пресс-конференции.

Трупы в Донбассе, по словам журналиста, он видел сплошь и рядом. Боевики не делали скидку ни на возраст, ни на то, что это свои, мирные и беззащитные жители — дети, женщины, старики… Но вместо того, чтобы другим странам встать на их защиту, они выдают желаемое за действительное. В этом французский писатель убедился, когда вернулся в свою страну.

«Когда я вернулся во Францию, там в СМИ не было никакой информации об этой бомбардировке. Действует европейский и французский запрет раскрывать, что на самом деле происходит в Донбассе!» — рассказал Адриан Боке.

Молчать об увиденных кошмарах он не мог и хотел поделиться информацией на всевозможных ресурсах во Франции, но в ответ ему начали поступать угрозы. Вплоть до того, что по дому писателя стреляли из автомата Калашникова. А на просьбу о защите полиция и другие государственные организации ему намеренно отказали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что думает французский волонтер Адриан Боке об убийствах военных РФ и провокациях в Буче.

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