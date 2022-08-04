«Там „заблудяжки“ ходят»: как союзные силы добивают «Правый сектор»* под Бахмутом
Военкор «Известий» показал, как союзные силы уничтожают украинских боевиков на Донецком направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские боевики попросту бегут от солдат России и Донбаса. Части ВСУ разрознены и по их следам выдвинулись разведчики.
Союзные силы подошли к Бахмуту. Этот город считается цитаделью боевиков. Его потеря будет серьезным поражением для Киева на Донецком направлении. Нашим войскам удалось отбить позиции, которые долгие годы занимала запрещенная группировка «Правый сектор»*. С места событий — репортаж военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.
После зачистки территории Углегорской ТЭС штурмовые подразделения выдвинулись к окраинам Бахмута — цитадели ВСУ на Донецком направлении, выбивая украинских силовиков с насиженных мест
Это крупнейший опорный пункт, который восемь лет занимали представители запрещенного бандформирования «Правый сектор»*. Теперь же он под полным контролем союзных сил.
Обычный подвал они переоборудовали под тир и вот, тренировались здесь. Вот только форму свою решили оставить. Видимо, убегали как всегда в спешке.
Военную форму ВСУ, а также ящики от боеприпасов западного происхождения находят практически на каждом углу бывшей базы «Правого сектора»*. Здесь же они оставили и очень ценные для защитников Донбасса трофеи — оружие и боеприпасы.
По следам отступающих уже идет группа разведчиков. Они же корректируют огонь по раскрытым огневым точкам и массовому скоплению людей в военной форме.
«Сейчас подожди, мне нужно понять, там „заблудяжки“ ходят. Левее 20, дальше 20, наведите и о готовности доложите», — передают разведчики об обнаружении группы украинских солдат.
Орудия работают без передышки, направление неизменно — это Бахмут и его окраины. Та сторона отвечает минометными ударами, где-то по трассе блуждает кочующий миномет. И вот эта САУ сейчас всячески пытается погасить огневую точку ВСУ.
И только после серии ударов — минометы ВСУ смолкли. Военные продолжают осмотр брошенных позиций «Правого Сектора»*. Тут же следует вердикт — все оборонительные сооружения были созданы наспех и неумело, вероятно, поэтому принимать бой боевики отказались.
Это очередное укрытие украинских войск. Но, судя по всему, инженерная мысль зашла в тупик, когда они организовывали этот бункер, потому что он полностью затоплен.
В таком состоянии все укрытия ВСУ, растянутые вдоль линии фронта. Стикеры, на которых гордо красовалась надпись «территория Украины» срезают защитники Донбасса. Теперь вся эта территория снова вернется в мирные руки жителей Донецкой области.
* — запрещен в РФ.
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