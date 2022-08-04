Российские летчики точным ударом уничтожили западное оружие на Украине
Минобороны опубликовало видео уничтожения хранилища с западными боеприпасами на Украине
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Украинские националисты терпят новые удары судьбы, а точнее — российских войск. По последним данным, уничтожен склад западного оружия, а некоторые части ВСУ отказываются воевать и бегут с поля боя.
Российские войска уничтожили хранилище с вооружением и боеприпасами, которые пришли на Украину из Польши. База находилась во Львовской области.
Как сообщили в Минобороны, удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования.
А в Харьковской области в связи с большими потерями подразделения разведывательного батальона ВСУ отказались выполнять приказы командования и вернулись в пункт временной дислокации.
Бегут украинские силы и из поселка Пески под Донецком. Населенный пункт уже практические полностью находится под контролем ДНР. Союзные силы выбили противника с южной окраины Марьинки и активно уничтожают опорные пункты ВСУ по всему фронту.
- 4 авг
- «Это страшно»: чему учит детей националистический украинский режим
- 3 авг
- Пострадавшие в Еленовке пленные об ударе ВСУ по СИЗО: «Боялись еще одного прилета»
- 3 авг
- В освобожденном Бердянске переходят на стандарты российского образования
- 3 авг
- Пропаганда в деле: СБУ через прессу давила на украинцев, желающих уехать в РФ
- 3 авг
- Пытали ради забавы и стреляли по детям: все преступления запрещенного «Азова»*
- 3 авг
- Украинцы все сильнее симпатизируют России из-за безумия Зеленского
- 2 авг
- США расширили санкционный список против России
- 1 авг
- Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове
- 1 авг
- МО РФ: боевики ВСУ покидают боевые позиции и массово дезертируют
- 1 авг
- Ветеран разведки назвал сроки уничтожения американских РСЗО HIMARS на Украине
Читайте также
68%
0.08 61.12
-0.15
Нашли ошибку?