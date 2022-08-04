Российские летчики точным ударом уничтожили западное оружие на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения хранилища с западными боеприпасами на Украине

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Украинские националисты терпят новые удары судьбы, а точнее — российских войск. По последним данным, уничтожен склад западного оружия, а некоторые части ВСУ отказываются воевать и бегут с поля боя.

Российские войска уничтожили хранилище с вооружением и боеприпасами, которые пришли на Украину из Польши. База находилась во Львовской области.

Как сообщили в Минобороны, удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования.

А в Харьковской области в связи с большими потерями подразделения разведывательного батальона ВСУ отказались выполнять приказы командования и вернулись в пункт временной дислокации.

Бегут украинские силы и из поселка Пески под Донецком. Населенный пункт уже практические полностью находится под контролем ДНР. Союзные силы выбили противника с южной окраины Марьинки и активно уничтожают опорные пункты ВСУ по всему фронту.

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