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Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

В Кремле пояснили заявление «Газпрома» о невозможности возврата в РФ турбины Siemens.

Песков прокомментировал ситуацию вокруг турбины для «Северного потока»

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Thissen

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Тема:
Северный поток

Сообщение «Газпрома» о невозможности возвращения турбины Siemens в Россию из-за западных санкций прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Газпром очень хотел бы получить турбину, но не „Газпром“ вводил санкции, санкции введены в отношении „Газпрома“. И для него важно получить юридические документы, что она не санкционирована, эта турбина. Просто слов недостаточно. ЕС может говорить одно, но есть Великобритания. Сервисное обслуживание осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву», — пояснил Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что на фоне санкций, введенных в отношении России и самого «Газпрома», компания стремится застраховать свою собственность, которой является турбина для «Северного потока».

Ранее в этот день корпорация «Газпром» сообщила, что вернуть турбину для газопровода «Северный поток» невозможно из-за ограничительных мер, введенных недружественными странами против России

Накануне в самой Siemens Energy заявили о невозможности доставить турбину для «Северного потока» в Россию якобы по вине «Газпрома». При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что со стороны Германии ничего не противодействует транспортировке турбины в РФ. По его словам, российская сторона должна сообщить, что нуждается в ней, и предоставить таможенные и транспортные документы. Все остальные документы, по его словам, есть — от ЕС, Соединенного Королевства и Канады.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог Александр Сосновский прокомментировал ситуацию с задержкой турбины для газопровода «Северный поток» в Германии.

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