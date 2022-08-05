Захарова о заявлении Пелоси: «Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями»

Китайская сторона жестко раскритиковала «демократию» американского политика, не стесняясь в выражениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мнение Нэнси Пелоси о прекращении пуска ракет близ Тайваня Пекином. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Ей, видимо, понравилось, как накануне МИД КНР сравнил ее демократию с халатом, по которому ползают вши. Думаю, скоро Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями», — пояснила Захарова.

До этого спикер Палаты представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси, заявила, что китайская сторона должна «незамедлительно» прекратить пускать ракеты рядом с островом.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что Пелоси совершила опасную провокацию, чтобы извлечь личную пользу. Кроме того, внешнеполитическое ведомство КНР отметило, что приезд Пелоси на Тайвань — уродливый фарс, а демократия является лишь дешевым инструментом.

Недавно Китай начал масштабные боевые учения рядом с Тайванем. Китайские власти предупреждали Вашингтон, что визит Пелоси несет угрозу для территориальной целостности и суверенитета страны. Однако там ответили, что спикер сама вправе решать вопрос о посещении острова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай ответил на действия Пелоси парой хлестких фраз.