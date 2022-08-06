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Стыд и срам: Дана Борисова негативно высказалась о поведении Бузовой на сцене

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Никита Кротов
Никита Кротов 69

Звездная блондинка критикует Бузову, однако у нее есть и собственные «скелеты в шкафу».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / danaborisova_official

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Тема:
Ольга Бузова

Необычное выступление певицы Ольги Бузовой показала публике телеведущая Дана Борисова. Свое мнение и видео с места событий она опубликовала в личном Telegram-канале. По ее мнению, Бузова «пошла в разнос».

«Бузова пошла в разнос, теперь она <...> не стесняясь, чешет в общественных местах промежность. Прилагаю видео», — написала теледива.

И действительно, на записи видно движение, которое можно воспринимать по-разному, но говорить о чем-либо однозначно не приходится. Возможно, просто стоит разобраться во всех элементах танца.

К слову, известно, что Дана Борисова сама снималась неглиже для поклонников, чтобы завлечь аудиторию горячим контентом.

«Я вот решила кружочек записывать практически в неглиже, в своей собственной спальне. Надеюсь, такие кружочки вас заинтересуют», — сообщила она тогда подписчикам.

Реакция зрителей была неоднозначной. Кто-то оценил задумку, а кто-то посчитал такую видеозапись совершенно обыкновенной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борисова вспомнила о «голой» фотосессии под наркотиками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
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