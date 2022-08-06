Стыд и срам: Дана Борисова негативно высказалась о поведении Бузовой на сцене
Звездная блондинка критикует Бузову, однако у нее есть и собственные «скелеты в шкафу».
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / danaborisova_official
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Необычное выступление певицы Ольги Бузовой показала публике телеведущая Дана Борисова. Свое мнение и видео с места событий она опубликовала в личном Telegram-канале. По ее мнению, Бузова «пошла в разнос».
«Бузова пошла в разнос, теперь она <...> не стесняясь, чешет в общественных местах промежность. Прилагаю видео», — написала теледива.
И действительно, на записи видно движение, которое можно воспринимать по-разному, но говорить о чем-либо однозначно не приходится. Возможно, просто стоит разобраться во всех элементах танца.
К слову, известно, что Дана Борисова сама снималась неглиже для поклонников, чтобы завлечь аудиторию горячим контентом.
«Я вот решила кружочек записывать практически в неглиже, в своей собственной спальне. Надеюсь, такие кружочки вас заинтересуют», — сообщила она тогда подписчикам.
Реакция зрителей была неоднозначной. Кто-то оценил задумку, а кто-то посчитал такую видеозапись совершенно обыкновенной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борисова вспомнила о «голой» фотосессии под наркотиками.
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