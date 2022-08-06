«Мешок костей»: после фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов

Еще весной буквально в каждом комментарии над певицей смеялись из-за лишних килограммов. Теперь, когда знаменитость похудела, поклонники обеспокоены ее здоровьем.

Если весной Ольга Бузова жаловалась на ненавистные лишние килограммы и бросила все свои силы на избавление от них, то теперь она активно демонстрирует результат трудов, красуясь в купальнике. Однако некоторые интернет-пользователи, увидев стройное тело певицы, забеспокоились за ее здоровье. Ведь теперь она выглядит слишком худой.

«Какая же вы сухая»;

«Оля, может, все-таки сделаешь себе грудь?»;

«Очень худая»;

«Тело как у двадцатилетнего мальчика»;

«Мешок костей», — прокомментировали фолловеры.

Ольга Бузова показала фигуру в купальнике; Instagram* / buzova86

Но столь критичны были не все. Нашлись и те, кому фигура Бузовой в золотистом купальнике очень понравилась. Они отметили, как знаменитость хорошо сбросила немало лишних килограмм и теперь выглядит значительно лучше.

«Вот это пожар!»;

«Кайфовая богиня с идеальным телом»;

«Красотка-худышка», — поддержали пользователи сети певицу.

Но Бузова на этот раз не стала отвечать ни недовольным, ни восхваляющим ее. Она продолжает гастролировать по черноморскому побережью, а в перерывах отдыхать, купаться и загорать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин оценивает пение Ольги Бузовой.

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