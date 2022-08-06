«Мешок костей»: после фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов
После фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Еще весной буквально в каждом комментарии над певицей смеялись из-за лишних килограммов. Теперь, когда знаменитость похудела, поклонники обеспокоены ее здоровьем.
Если весной Ольга Бузова жаловалась на ненавистные лишние килограммы и бросила все свои силы на избавление от них, то теперь она активно демонстрирует результат трудов, красуясь в купальнике. Однако некоторые интернет-пользователи, увидев стройное тело певицы, забеспокоились за ее здоровье. Ведь теперь она выглядит слишком худой.
«Какая же вы сухая»;
«Оля, может, все-таки сделаешь себе грудь?»;
«Очень худая»;
«Тело как у двадцатилетнего мальчика»;
«Мешок костей», — прокомментировали фолловеры.
Ольга Бузова показала фигуру в купальнике; Instagram* / buzova86
Но столь критичны были не все. Нашлись и те, кому фигура Бузовой в золотистом купальнике очень понравилась. Они отметили, как знаменитость хорошо сбросила немало лишних килограмм и теперь выглядит значительно лучше.
«Вот это пожар!»;
«Кайфовая богиня с идеальным телом»;
«Красотка-худышка», — поддержали пользователи сети певицу.
Но Бузова на этот раз не стала отвечать ни недовольным, ни восхваляющим ее. Она продолжает гастролировать по черноморскому побережью, а в перерывах отдыхать, купаться и загорать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин оценивает пение Ольги Бузовой.
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