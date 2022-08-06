Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Мешок костей»: после фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 168

После фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов

«Мешок костей»: после фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Ольга Бузова

Еще весной буквально в каждом комментарии над певицей смеялись из-за лишних килограммов. Теперь, когда знаменитость похудела, поклонники обеспокоены ее здоровьем.

Если весной Ольга Бузова жаловалась на ненавистные лишние килограммы и бросила все свои силы на избавление от них, то теперь она активно демонстрирует результат трудов, красуясь в купальнике. Однако некоторые интернет-пользователи, увидев стройное тело певицы, забеспокоились за ее здоровье. Ведь теперь она выглядит слишком худой.

«Какая же вы сухая»;

«Оля, может, все-таки сделаешь себе грудь?»;

«Очень худая»;

«Тело как у двадцатилетнего мальчика»;

«Мешок костей», — прокомментировали фолловеры.

Ольга Бузова показала фигуру в купальнике; Instagram* / buzova86

Но столь критичны были не все. Нашлись и те, кому фигура Бузовой в золотистом купальнике очень понравилась. Они отметили, как знаменитость хорошо сбросила немало лишних килограмм и теперь выглядит значительно лучше.

«Вот это пожар!»;

«Кайфовая богиня с идеальным телом»;

«Красотка-худышка», — поддержали пользователи сети певицу.

Но Бузова на этот раз не стала отвечать ни недовольным, ни восхваляющим ее. Она продолжает гастролировать по черноморскому побережью, а в перерывах отдыхать, купаться и загорать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин оценивает пение Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
6 авг
Стыд и срам: Дана Борисова негативно высказалась о поведении Бузовой на сцене
5 авг
Пригожин раскритиковал музыку Бузовой: «Меня бесит»
3 авг
Ольгу Бузову заподозрили в романе с женатым мужчиной: «Фейерверк от Паши»
2 авг
Хотела казаться круче? Бузова завысила стоимость дома своей мечты в несколько раз
30 июл
Когда ты леди: Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки
30 июл
Бузова оседлала медведя в Красной Поляне и понежилась на его спине
30 июл
«Тарасов бы не выдержал»: Миро послушала Бузову на корте и сделала выводы
29 июл
Большой или маленький: Ольга Бузова «профессионально» занялась теннисом
29 июл
Критик Соседов поддержал критику Михалкова в сторону Бузовой и Милохина
29 июл
Друг Давы о расставаниях блогера: «Я откачиваю его после отношений»
+29° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 6 августа

Последние новости

14:46
В Турции поддержали решение Путина и Эрдогана начать выплаты в рублях и лирах
14:32
На замглавы администрации Новой Каховки Гура совершили покушение
14:21
«Мешок костей»: после фото в бикини у Бузовой заподозрили массу недугов
14:13
ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом
14:10
Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции
13:59
Неврология и диабет: какие болезни Пугачева может лечить в барокамере

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Детей сожгли заживо: жуткие последствия удара ВСУ по Брилевке в Херсонской области
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год