Будет хуже Хиросимы: что ждет человечество после ядерного удара

Обозреватель Литовкин оценил риски ядерной войны в мире сегодня

Фото, видео: Depositphotos / Olesha; Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

Если США откроют окно Овертона, назад дороги не будет. У многих стран теперь есть чем ответить Штатам. Вот только жизнь на Земле, возможно, исчезнет.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал о том, насколько текущая ситуация в мире близка к той, что была в 1945 году. Когда на исходе Второй Мировой США стерли с лица земли японский город Хиросиму с помощью ядерной бомбы. Неужели в ближайшем будущем Штаты повторят этот опыт и посмеют ли посягнуть на Россию?

По мнению эксперта, теоретически ядерная угроза от Америки существует. Но это большой и страшный вызов, который обернется соответствующими ответными мерами. В том числе и со стороны России, которая разнесет Штаты в пух и прах.

«Применение ядерного оружия — это серьезный вызов для самых ведущих государств мира. В том числе и для США, потому что они понимают, что если применят ядерное оружие, то вызовут вал создания ядерного оружия различными государствами, такими как Южная Корея, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Африка, Египет и многие другие страны, которые имеют техническую возможность», — считает собеседник.

Во-вторых, если такой прецедент повторится, оружие может оказаться в руках террористов, а у них, в отличие от руководства цивилизованных стран, тормозов нет. Это все равно, что дать гранату обезьяне.

Не решатся США устроить ядерный ад другим государствам и потому, что данный вопрос регламентирован международным законодательством, уверен обозреватель Литовкин.

«В ООН заключен договор о запрете ядерного оружия, и подписали его 186 государств. Не подписали только государства, которые обладают ядерным оружием. <…> Вот у Садама Хусейна не было ядерного оружия, у Кадафи не было — мы знаем, что произошло их странами. А вот у Северной Кореи есть, и никто, несмотря на критику режима, не посмел нанести удар по территории, потому что ответ может быть страшным», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что думает об угрозе ядерной войны со стороны США академик РАН Алексей Арбатов. Он уверен, что Штаты не чувствуют ни капли вины за трагедию в Хиросиме и Нагасаки и готовы вновь скинуть бомбы.

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