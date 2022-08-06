Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

The Guardian написала, что ВСУ превращают добровольцев в пушечное мясо

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 139

The Guardian: ВСУ отправляют добровольцев на фронт без подготовки

The Guardian написала, что ВСУ превращают добровольцев в пушечное мясо

Фото: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В качестве наставников новоиспеченных боевиков выступают неопытные любители из других стран.

Националисты из ВСУ отправляют новобранцев на передовую без подготовки. О таких реалиях в украинской армии рассказал австралийский наемник Мэтт Ро. Он отметил, что и сам не обладает необходимым опытом — сфера его деятельности отличается от военной. Несмотря на это, его заставили обучать новоиспеченных солдат.

«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», — заявил он британской газете The Guardian.

На родине австралиец занимался выращиванием растений и ландшафтным дизайном. Несмотря на отсутствие боевого опыта, на Украине он старался научить мобилизированных солдат. Зачастую, такая подготовка оказывалась единственной практикой перед отправкой в районы боевых действий. Фактически добровольцев без опыта ВСУ превращали в пушечное мясо.

Как сообщает The Guardian, в Австралии Ро ждут большие проблемы с законом. Так, ему грозит пожизненный срок в тюрьме из-за въезда в другую страну для участия в вооруженном конфликте, ведь официально тот не входит в ряды ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду об украинских командирах подразделений со слов бывшего боевика.

Тема:
Специальная военная операция России
6 авг
«Наших ребят калеками возвращают»: боец ДНР рассекретил бесчеловечные пытки националистов
6 авг
Хотели больше жертв: боевики атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка
6 авг
ВКС России поразили пункт дислокации аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном
6 авг
ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS под Харьковом
6 авг
ВСУ бросили стратегически важные высоты при отступлении к Артемовску
6 авг
Киев не готов к разговору с Москвой и продолжает забавлять смешными требованиями
6 авг
Точно в яблочко: какие новые винтовки российские снайперы используют на Украине
5 авг
Военкор «Известий» показал работу артиллерии на артемовском направлении
5 авг
Российские военные предотвратили гуманитарную катастрофу под Лисичанском
5 авг
Народная милиция ДНР заявила о полном контроле поселка Пески союзными войсками
+31° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
60.37
0.11 61.36
0.27
Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Пускепалис рассказал об обстановке в семье после передачи денег воинам Донбасса
23:26
Диетолог рассказала, кому нельзя есть холодную пищу и чем это чревато
23:07
The Guardian написала, что ВСУ превращают добровольцев в пушечное мясо
22:48
Продюсер Лавров: Вайкуле осознанно бросила фанатов в РФ выходкой с флагом Украины
22:29
Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому трагический конец
22:10
Пресняков об ухудшении отношений у сына Никиты с ним и Пугачевой: «Он отдаляется»

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
«Наших ребят калеками возвращают»: боец ДНР рассекретил бесчеловечные пытки националистов
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год