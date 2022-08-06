В качестве наставников новоиспеченных боевиков выступают неопытные любители из других стран.

Националисты из ВСУ отправляют новобранцев на передовую без подготовки. О таких реалиях в украинской армии рассказал австралийский наемник Мэтт Ро. Он отметил, что и сам не обладает необходимым опытом — сфера его деятельности отличается от военной. Несмотря на это, его заставили обучать новоиспеченных солдат.

«Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», — заявил он британской газете The Guardian.

На родине австралиец занимался выращиванием растений и ландшафтным дизайном. Несмотря на отсутствие боевого опыта, на Украине он старался научить мобилизированных солдат. Зачастую, такая подготовка оказывалась единственной практикой перед отправкой в районы боевых действий. Фактически добровольцев без опыта ВСУ превращали в пушечное мясо.

Как сообщает The Guardian, в Австралии Ро ждут большие проблемы с законом. Так, ему грозит пожизненный срок в тюрьме из-за въезда в другую страну для участия в вооруженном конфликте, ведь официально тот не входит в ряды ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду об украинских командирах подразделений со слов бывшего боевика.