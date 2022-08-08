США за деньги предлагают вакансии неких «помощников» которые будут не сражаться, а находиться рядом с украинскими националистами.

Пентагон в условиях украинского кризиса попробовал новый план по найму контрактных работников. Такой информацией поделился журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.

Как утверждают авторы материала, американская армия решила отправить на Украину не профессиональных военных, а неких «помощников». Это «не настоящие солдаты», которые будут не в эпицентре боевых действий, а где-то «рядом».

По информации издания, Пентагон выставляет объявления и регулярно ищет таких «контрактных помощников». Какие именно суммы выплачиваются наемникам, остается неизвестным.

Незадолго до этого министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением, согласно которому НАТО активно поощряет отправку на Украину иностранных наемников. Вербовка Киевом боевиков из других стран противоречит венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни за причастность к терростической деятельности заявил об отсутствии поддержки со стороны Лондона и Киева.