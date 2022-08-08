«Не настоящие солдаты»: Пентагон применил на Украине новый план найма боевиков

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 82

Causeur: Пентагон применил на Украине новую тактику по найму контрактных помощников

«Не настоящие солдаты»: Пентагон применил на Украине новый план найма боевиков

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

США за деньги предлагают вакансии неких «помощников» которые будут не сражаться, а находиться рядом с украинскими националистами.

Пентагон в условиях украинского кризиса попробовал новый план по найму контрактных работников. Такой информацией поделился журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.

Как утверждают авторы материала, американская армия решила отправить на Украину не профессиональных военных, а неких «помощников». Это «не настоящие солдаты», которые будут не в эпицентре боевых действий, а где-то «рядом».

По информации издания, Пентагон выставляет объявления и регулярно ищет таких «контрактных помощников». Какие именно суммы выплачиваются наемникам, остается неизвестным.

Незадолго до этого министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением, согласно которому НАТО активно поощряет отправку на Украину иностранных наемников. Вербовка Киевом боевиков из других стран противоречит венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни за причастность к терростической деятельности заявил об отсутствии поддержки со стороны Лондона и Киева.

Тема:
Специальная военная операция России
8 авг
Жители освобожденного Травневого о зверствах ВСУ: «Издевались, делали концлагерь»
8 авг
В Минобороны показали кадры уничтожения украинских дронов расчетами ЗРК «Оса»
8 авг
Три человека погибли при обстреле ВСУ по Петровскому району Донецка
7 авг
Украинские боевики снова обстреляли Запорожскую АЭС ради одной цели
7 авг
Более сотни националистов уничтожены на территории ТЭЦ-3 в Харькове
7 авг
Минобороны РФ показало видео с захваченными «Джавелинами»
7 авг
Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом
6 авг
The Guardian написала, что ВСУ превращают добровольцев в пушечное мясо
6 авг
«Наших ребят калеками возвращают»: боец ДНР рассекретил бесчеловечные пытки националистов
6 авг
Хотели больше жертв: боевики атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка
+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

12:01
В Америке предрекли провальную поездку Блинкена в Африку из-за Лаврова
11:58
Три часа на операционном столе: Что произошло с Михаилом Шуфутинским?
11:38
«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях
11:30
«Не настоящие солдаты»: Пентагон применил на Украине новый план найма боевиков
11:22
Гонки на выносливость: на «Игора Драйв» представили новую конфигурацию трассы
11:07
Петербург оказался одним из трех городов с самыми перспективными холостяками

Сейчас читают

София Ротару была в плохом настроении во время празднования 75-летнего юбилея
Самый верный путь: как подсознание может помочь в выборе профессии
Пробили культуру отмены! Российские артисты массово возобновили концерты на Западе
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год