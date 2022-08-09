Актер Стивен Сигал побывал в разрушенном американскими ракетами СИЗО в Еленовке

Актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал в ходе визита в Донбасс побывал на месте разрушенного следственного изолятора в Еленовке, где содержались пленные «азовцы»*. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.

«Стивен Сигал встретился в Донбассе с пленными из неонацистского батальона „Азов“*, а также морпехами из 36-й бригады ВСУ. Он пообщался с членами вооруженных формирований Украины, а также задал им неудобные вопросы», — говорится в Telegram-канале телеведущего.

Также актер осмотрел осколки ракет американских РСЗО HIMARS, служащие доказательствами вины украинских вооруженных сил в обстреле СИЗО.

На Украине Сигал внесен в «черный список» российских деятелей культуры, на чьи фильмы Госкино Незалежной больше не выдает лицензии. Вместе с американской звездой боевиков в этот список, кроме россиян, угодил балканский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица.

Недавно Сигал заявил журналистам, что никогда не откажется от гражданства России, полученного в 2016 году. Известно, что дед актера по отцовской линии родился в одном из российских регионов, а в первой половине прошлого века переехал в США. В 2018 году Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ предъявило доказательства вины Киева в обстреле СИЗО в Еленовке иностранным военным атташе.

* — признан террористической организацией и запрещен в РФ.