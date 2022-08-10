Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»
Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России до последнего украинца
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
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Преступный киевский режим толкает свой народ на противостояние с РФ в интересах западного сообщества.
Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, но на украинской территории и руками украинцев. Об этом заявил первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко.
«Мы не с Украиной воюем и уж, конечно, не с украинцами. Против России воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев. В этом драматизм того, что совершило руководство Украины», — подчеркнул он.
По словам Кириенко, киевский режим отдал свою страну и, самое страшное, людей в использование, чтобы их руками пытаться выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества с Россией.
«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, с Россией до последнего украинца», — заявил Кириенко на открытии форума молодых политологов России «Дигория».
Зампред администрации президента почти дословно процитировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее назвал Украину «расходным материалом» в войне Запада против России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Европа вынуждает Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне, по мнению главы Чечни Рамзана Кадырова.
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