Преступный киевский режим толкает свой народ на противостояние с РФ в интересах западного сообщества.

Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, но на украинской территории и руками украинцев. Об этом заявил первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы не с Украиной воюем и уж, конечно, не с украинцами. Против России воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев. В этом драматизм того, что совершило руководство Украины», — подчеркнул он.

По словам Кириенко, киевский режим отдал свою страну и, самое страшное, людей в использование, чтобы их руками пытаться выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества с Россией.

«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, с Россией до последнего украинца», — заявил Кириенко на открытии форума молодых политологов России «Дигория».

Зампред администрации президента почти дословно процитировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее назвал Украину «расходным материалом» в войне Запада против России.

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