Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне
Глава Чечни Кадыров обвинил Европу в намерении вынудить Россию к полномасштабной войне
Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Глава Чечни призвал украинцев вышвырнуть из страны продажное правительство, которое толкает их на «героическую» смерть.
Страны Европы своей воинственной риторикой в адрес России и поддержкой Украины оружием и провоцируют РФ начать полномасштабную войну. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
При этом, отмечает глава Чечни, в НАТО «наивно полагают», что война ослабит Россию, однако она всю свою историю была готова к любой войне, поэтому такой сценарий для нее не страшен.
Кадыров обращается к гражданам Украины, так как, по его мнению, именно их Запад отправит на войну с РФ.
«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!» — говорит глава Чечни.
Чтобы избежать войны с Россией, Кадыров призывает украинцев снять с ушей «лапшу псевдопатриотизма», выйти на улицы Киева и «пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», которое «подначивает народ на „героическую“ смерть».
Известно, что мужчины призывного возраста массово бегут с Украины, потому что не хотят идти воевать за режим президента Зеленского. Официально за границу их не выпускают, поэтому приходится выезжать по фиктивным документам или в багажнике с двойным дном, или даже переплывать реки в водолазном снаряжении.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский музыкант и продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш высмеял в новой песне президента Незалежной Владимира Зеленского.
- 24 июл
- В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия
- 24 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 24 июл
- ВСУ ночью обстреляли Красный Луч из американских РСЗО HIМARS
- 24 июл
- В США заявили о явной поддержке спецоперации России со стороны Китая и Ирана
- 24 июл
- Politico: четверо наемников из США, Канады и Швеции погибли в Донбассе
- 23 июл
- «Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ
- 23 июл
- Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
- 23 июл
- ВС России уничтожили более 60 националистов формирования «Донбасс»
- 23 июл
- Госдепартамент США сообщил о гибели двух американских наемников на Украине
- 23 июл
- «Боюсь еще раз туда спуститься»: жительница Мариуполя месяц скрывалась от азовцев*
Читайте также
40%
0.91 57.76
0.65
Нашли ошибку?