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Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 155

Глава Чечни Кадыров обвинил Европу в намерении вынудить Россию к полномасштабной войне

Кадыров: Европа вынуждает Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне

Фото: © РИА Новости / Кирилл Нортон

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Тема:
Специальная военная операция России

Глава Чечни призвал украинцев вышвырнуть из страны продажное правительство, которое толкает их на «героическую» смерть.

Страны Европы своей воинственной риторикой в адрес России и поддержкой Украины оружием и провоцируют РФ начать полномасштабную войну. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Европа своими заявлениями и военной поддержкой преследует определенную цель — вынудить Россию перейти со спецоперации на полномасштабную войну с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. Нужно ли это украинскому народу? Конечно же, нет. А Западу? Еще как!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом, отмечает глава Чечни, в НАТО «наивно полагают», что война ослабит Россию, однако она всю свою историю была готова к любой войне, поэтому такой сценарий для нее не страшен.

Кадыров обращается к гражданам Украины, так как, по его мнению, именно их Запад отправит на войну с РФ.

«Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть!» — говорит глава Чечни.

Чтобы избежать войны с Россией, Кадыров призывает украинцев снять с ушей «лапшу псевдопатриотизма», выйти на улицы Киева и «пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», которое «подначивает народ на „героическую“ смерть».

Известно, что мужчины призывного возраста массово бегут с Украины, потому что не хотят идти воевать за режим президента Зеленского. Официально за границу их не выпускают, поэтому приходится выезжать по фиктивным документам или в багажнике с двойным дном, или даже переплывать реки в водолазном снаряжении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский музыкант и продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш высмеял в новой песне президента Незалежной Владимира Зеленского.

Тема:
Специальная военная операция России
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