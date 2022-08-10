«Чтоб противник голову не высовывал»: бойцы ДНР рассказали о взятии поселка Пески

Сейчас населенный пункт зачищен от националистов и находится под полным контролем союзных сил.

Бойцы минометного взвода и авиаразведки 11-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) рассказали съемочной группе RT о том, как прорывали линию обороны в районе пески Пески.

«План работы — поражать противника, живую силу пехоты и укрепрайоны. Чтобы противник не высовывал голову», — озвучил поставленную задачу один из военнослужащих.

Сейчас полк завершил бои за населенный пункт и провел там зачистку. Пески полностью под контролем союзных сил. Однако предшествовали этому упорные тяжелые боестолкновения.

«Зашли мы в поселок Пески, на первую улицу, столкнулись с противником. Первые несколько домов заняли, дальше встретили группу пехоты. Подтягивается их подкрепление, отрабатываем артиллерийским огнем. Пытаемся пехотой выдавить противника. Уверенно идем к цели», — рассказал боец Народной милиции.

Пехоту поддерживают артиллеристы — выкуривают противника минометным огнем из укреплений, которые строились восемь лет. Грохот во время залпов стоит такой, что запросто можно лишиться слуха и получить контузию. Чтобы этого не произошло, бойцы используют специальные активные наушники. Их особенность в том, что грохот выстрелов они заглушают, а тихие звуки и шорохи усиливают.

Новые цели для ударов артиллерии выявляет воздушная и наземная разведка, которая ведется круглосуточно с помощью беспилотников и оптических приборов.

Также бойцы показали множество писем, которые присылают им жители республик Донбасса, России и Белоруссии. В них люди выражают слова поддержки и желают скорой победы. Во многие конверты вложены трогательные детские рисунки.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал о сильных боях в поселке Зайцево в 50 километрах севернее Донецка.