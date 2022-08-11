Опубликовано видео с уничтожением разведротой ВДВ опорного пункта ВСУ
Разведчики атаковали противника при огневой поддержке экипажа боевой машины десанта. Кадры операции предоставило Минобороны РФ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Разведрота Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила очередной опорный пункт ВСУ. Кадры операции показало Минобороны.
При огневой поддержке экипажа боевой машины десанта разведчики атаковали противника и вытеснили его с занимаемых позиций.
Результат вылазки — уничтоженная бронетехника и живая сила противника, заявили в ведомстве.
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