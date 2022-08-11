Опубликовано видео с уничтожением разведротой ВДВ опорного пункта ВСУ

Эфирная новость 391

Разведчики атаковали противника при огневой поддержке экипажа боевой машины десанта. Кадры операции предоставило Минобороны РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Разведрота Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила очередной опорный пункт ВСУ. Кадры операции показало Минобороны.

При огневой поддержке экипажа боевой машины десанта разведчики атаковали противника и вытеснили его с занимаемых позиций.

Результат вылазки — уничтоженная бронетехника и живая сила противника, заявили в ведомстве.

Тема:
Специальная военная операция России
11 авг
Военкор «Известий» показал сверхинтенсивный огонь артиллерии ДНР по националистам
11 авг
Обстрел пивзавода в Донецке со стороны ВСУ привел к утечке аммиака
10 авг
Продюсер Гинсбург назвал молчание Лорак причиной отмены ее выступлений в России
10 авг
«Чтоб противник голову не высовывал»: бойцы ДНР рассказали о взятии поселка Пески
10 авг
Бросок «Аллигаторов»: Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ
10 авг
Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»
10 авг
Минобороны России заявило об уничтожении немецкой ЗСУ Gepard в Новопавловке
10 авг
Не нужно помогать террористам! Хакеры Killnet взломали сайт разработчика HIMARS
10 авг
В Горловке сообщили о боях в соседнем поселке Зайцево
10 авг
Адвокат заявил, что в отношении Овсянниковой возбуждено уголовное дело
+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.45
0.07 61.70
0.15
Никаких отрывов! Китайский совет дня на четверг, 11 августа

Последние новости

7:29
Время для шумного ремонта в новостройках предложили ограничить
7:17
Италия будет судить своего гражданина за участие в боевых действиях на Украине
7:05
Пугачева произнесла тревожные слова о возвращении домой: «Помашем ручкой папе»
7:00
Тест: Какой вы дачник?
6:52
Шесть тонн аммиака в воздухе! Хроника обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ
6:40
На Кубе начнут принимать карты «Мир»

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год