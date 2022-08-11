Опубликовано видео с уничтожением разведротой ВДВ опорного пункта ВСУ

Разведрота Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила очередной опорный пункт ВСУ. Кадры операции показало Минобороны.

При огневой поддержке экипажа боевой машины десанта разведчики атаковали противника и вытеснили его с занимаемых позиций.

Результат вылазки — уничтоженная бронетехника и живая сила противника, заявили в ведомстве.