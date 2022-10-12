Уже опробовали в деле: чему учат мобилизованных в тыловой зоне спецоперации
Мобилизованных в тыловой зоне спецоперации учат пользоваться дронами
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Вчерашние запасники оттачивают навыки в условиях, максимально приближенных к реальному бою с противником.
Несколько групп мобилизованных уже прибыли в тыловую зону специальной военной операции. Там вчерашние запасники отрабатывают задачи, максимально приближенные к реальному бою, учатся управлять дронами и оттачивают навыки стрельбы.
«Прогресс наблюдается, ушел страх оружия, попробовали в деле», — отметил один из инструкторов с позывным «Ставрополь».
Скоро в зону специальной операции отправятся и мобилизованные с Сахалина — сейчас они совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых гранатометов. Занятия на полигоне проводятся и днем, и ночью.
- 13 окт
- Минобороны: Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области
- 13 окт
- СМИ: В Запорожье слышны взрывы и объявлена воздушная тревога
- 13 окт
- Во всеоружии: кадры мощного наступления под Бахмутом
- 13 окт
- Украинские националисты самовольно оставляют позиции под Артемовском
- 13 окт
- Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО
- 13 окт
- При каком условии ЕС признает новые территории России?
- 13 окт
- Спецназ МО РФ уничтожил мост ВСУ для переброски тяжелой техники
- 13 окт
- Инфографика: какое оружие Запад поставляет на Украину
- 13 окт
- Под Винницей разбился украинский истребитель
- 13 окт
- Украина спровоцирует начало ядерной войны, а Нью-Йорк превратится в «пыль» из-за спеси Зеленского
Читайте также
81%
0.08 62.59
0.24
Нашли ошибку?