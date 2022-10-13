Пранк вышел из-под контроля: Вован и Лексус прокомментировали звонок Кулебе

Кулеба признал причастность Киева к терактам и диверсиям на территории России.

Популярные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) дозвонились до главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. О деталях своей беседы пранкеры рассказали «Известиям».

Пранкеры представились Кулебе бывшим послом России в США Маклом Макфолом. Министр иностранных дел в разговоре признался, что к диверсиям и обстрелам на территории России причастен Киев.

По словам Вована, выйти на разговор с Кулебой не составило особого труда. Кузнецов вышел на него через украинских политиков, которые сообщили пранкерам, что Макфол собирался обсудить ситуацию на фронте.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Zuma \ TASS

В разговоре с «экс-послом» удалось вытянуть из Кулебы признание о причастности киевского режима к диверсиям и терактам.

«Здесь мы видим официальное признание в зуме, признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что да, это все совершают украинские власти. Мы знаем, что это делают они, но официально что они объявляют, что это якобы „Россия сама себя обстреливает“, но здесь есть видеокартинка, что министр иностранных дел подтверждает: „да, это делаем мы“. То, что именно он признался, что Украина ответственна за все диверсии и теракты в Крыму и Белгородской области», — прокомментировал пранкер Вован.

Глава МИД Украины также признал, что осознает бессмысленность поручений, однако выполняет все, что ему говорит делать Америка, в том числе, устами Киева.

Пранкеры отметили, что самое интересное впереди. Остается только ждать, как западные политики отреагируют на чистосердечное Кулебы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба признался пранкерам, что денег стран Запада хватит Украине до конца года. Однако, когда деньги иссякнут Украина потеряет баланс.