Пока «Малка» стреляет, мобилизованные готовятся к бою: что происходит в зоне СВО
Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ самоходками «Малка» в зоне СВО
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Военные из Луганска слаженно отработали по позициям противника.
Самоходные пушки «Малка», стоящие на вооружении 2-го корпуса народной милиции ЛНР, уничтожили скопление бронетехники, пункт управления и минометную батарею ВСУ. Попадать точно в цель артиллеристам помогали беспилотники.
А в тылу республик Донбасса уже готовятся вступить в бой с националистами мобилизованные. Сейчас они тренируются управлять боевыми машинами и стреляют из снайперских винтовок.
Отдельным и обязательным для всех этапом подготовки является так называемая обкатка танком, когда над окопом с военнослужащим проезжает танк, который нужно поразить учебным снарядом, имитирующим гранату.
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