Пока «Малка» стреляет, мобилизованные готовятся к бою: что происходит в зоне СВО

Военные из Луганска слаженно отработали по позициям противника.

Самоходные пушки «Малка», стоящие на вооружении 2-го корпуса народной милиции ЛНР, уничтожили скопление бронетехники, пункт управления и минометную батарею ВСУ. Попадать точно в цель артиллеристам помогали беспилотники.

А в тылу республик Донбасса уже готовятся вступить в бой с националистами мобилизованные. Сейчас они тренируются управлять боевыми машинами и стреляют из снайперских винтовок.

Отдельным и обязательным для всех этапом подготовки является так называемая обкатка танком, когда над окопом с военнослужащим проезжает танк, который нужно поразить учебным снарядом, имитирующим гранату.