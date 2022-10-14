Мария Погребняк поддержала певицу Славу, критикующую сбежавших из РФ артистов

Певица и бизнеследи Мария Погребняк поддержала певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.), раскритиковавшую уехавших из России звездных коллег. В личном блоге последняя опубликовала видеообращение к фанатам, в котором пообещала быть со своей страной даже в самые страшные времена.

Ее обращение разместила в своем Telegram-канале Погребняк, выразив таким образом солидарность.

В видео Слава не скрывает эмоций, голос дрожит. Как объяснила сама исполнительница, ей трудно смириться с несправедливостью, оттого порой она и плачет.

По мнению Славы, рано или поздно бежавшие из страны знаменитости пожалеют о своем выборе, потому что их замучает совесть. Несмотря на возможность оказаться в любом уголке мира по первому желанию, певица намерена держаться вместе с соотечественниками.

Погребняк дополнила эмоциональное обращение Славы короткой хлесткой речью.

«Хочу только добавить, тех кто уехал и сейчас из-за угла вякает, не совесть сожрет, они не знают, что это. Их тоска замучает, от нее они медленно сгорят», — подписала пост блондинка.

Мария Погребняк прежде прокомментировала неожиданную дружбу Земфиры и Аллы Пугачевой, разгоревшуюся на одном из концертов первой. Алла Борисовна посетила выступление, после чего побеседовала с коллегой и сделала пару совместных фото. Певиц бизнесвумен назвала двуличными.

Одна с подругой-режиссером Ренатой Литвиновой живет сейчас во Франции, другая с мужем-иноагентом в Израиле. Земфира также в прошлом заявляла, что Пугачевой как музыканта для нее не существует, эпоха прошла, а теперь обнимает, говорит: «Вы крутая… Мы обе певицы нашей страны».

«Земфира говорит „моя страна“, имея в виду Россию. Разве своей стране желают зла? Дочь Ренаты собирала деньги на оружие для украинской армии — цинизм и кощунство. Может быть, именно из этого оружия были убиты люди на Крымском мосту, дети в Донецке», — писала Погребняк.

За семь месяцев спецоперации десятки артистов отказались от своего российского зрителя и покинули страну. Певица Светлана Лобода, построившая в РФ карьеру, финансирует украинскую армию, ее соотечественница Вера Брежнева работала волонтером в Польше, она давно не появлялась в Москве. Актриса Чулпан Хаматова с дочками обосновалась в Латвии, ее коллега Ингеборга Дапкунайте с сыном — в Бельгии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Земфира обошлась с украинским флагом на одном из концертов, за секунду превратив свою поклонницу в ненавистницу.

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