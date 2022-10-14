Мария Погребняк поддержала певицу Славу, критикующую сбежавших из РФ артистов

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 904

После начала спецоперации РФ на Украине многие звезды покинули страну, некоторые заявили об эмиграции по политическим мотивам и разорвали все связи с родиной.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / nastya_slava

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Певица и бизнеследи Мария Погребняк поддержала певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская — Прим. ред.), раскритиковавшую уехавших из России звездных коллег. В личном блоге последняя опубликовала видеообращение к фанатам, в котором пообещала быть со своей страной даже в самые страшные времена.

Ее обращение разместила в своем Telegram-канале Погребняк, выразив таким образом солидарность.

В видео Слава не скрывает эмоций, голос дрожит. Как объяснила сама исполнительница, ей трудно смириться с несправедливостью, оттого порой она и плачет.

По мнению Славы, рано или поздно бежавшие из страны знаменитости пожалеют о своем выборе, потому что их замучает совесть. Несмотря на возможность оказаться в любом уголке мира по первому желанию, певица намерена держаться вместе с соотечественниками.

Погребняк дополнила эмоциональное обращение Славы короткой хлесткой речью.

«Хочу только добавить, тех кто уехал и сейчас из-за угла вякает, не совесть сожрет, они не знают, что это. Их тоска замучает, от нее они медленно сгорят», — подписала пост блондинка.

Мария Погребняк прежде прокомментировала неожиданную дружбу Земфиры и Аллы Пугачевой, разгоревшуюся на одном из концертов первой. Алла Борисовна посетила выступление, после чего побеседовала с коллегой и сделала пару совместных фото. Певиц бизнесвумен назвала двуличными.

Одна с подругой-режиссером Ренатой Литвиновой живет сейчас во Франции, другая с мужем-иноагентом в Израиле. Земфира также в прошлом заявляла, что Пугачевой как музыканта для нее не существует, эпоха прошла, а теперь обнимает, говорит: «Вы крутая… Мы обе певицы нашей страны».

«Земфира говорит „моя страна“, имея в виду Россию. Разве своей стране желают зла? Дочь Ренаты собирала деньги на оружие для украинской армии — цинизм и кощунство. Может быть, именно из этого оружия были убиты люди на Крымском мосту, дети в Донецке», — писала Погребняк.

За семь месяцев спецоперации десятки артистов отказались от своего российского зрителя и покинули страну. Певица Светлана Лобода, построившая в РФ карьеру, финансирует украинскую армию, ее соотечественница Вера Брежнева работала волонтером в Польше, она давно не появлялась в Москве. Актриса Чулпан Хаматова с дочками обосновалась в Латвии, ее коллега Ингеборга Дапкунайте с сыном — в Бельгии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Земфира обошлась с украинским флагом на одном из концертов, за секунду превратив свою поклонницу в ненавистницу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
14 окт
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
14 окт
Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию
14 окт
В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
14 окт
Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины
14 окт
Компания Danone окончательно уходит из России
14 окт
Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией
14 окт
Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС
14 окт
За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
14 окт
Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
14 окт
До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина
15:19
Как заботиться о коже осенью и зимой — лайфхаки от дерматолога

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика