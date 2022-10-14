Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

В Херсонской области Росгвардия задержала сообщника ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; пресс-служба Росгвардии

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Украина всячески очерняла ВС РФ, чтобы вызвать у местной армии ненависть к русским солдатам.

Росгвардия задержала жителя Херсонской области, который сотрудничал с националистами, но переменил свои взгляды после проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Кадры, на которых подозреваемый делится подробностями этого, предоставила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина с начала этой весны до конца лета собирал данные о передвижении российской армии и отправлял их в специальный чат в Telegram-канале, принадлежащий украинской военной разведке.

«Это были места размещения личного состава (ВС РФ — Прим. ред) с техникой. Например, полицейский участок, дом культуры, военкомат, зернохранилище на выезде. Сейчас я осознал, что дело это глупое и неправильное. Готов понести наказание», — сообщил подозреваемый.

Мужчина признался, что был удивлен благородности и добропорядочности российских военнослужащих. По его словам, наши солдаты неукоснительно помогали мирному населению. Россия оказывает всю необходимую поддержку для граждан Херсонской области, включая гуманитарную и материальную помощь.

«То, что показывала Украина нам по телевизору, YouTube-каналах, в плане пропаганды — это далеко не всегда правда. <…> Военное начальство с 2014 года делало русских плохими в глазах военнослужащих. Отсюда вызывалась какая-то неприязнь, ненависть. Нам давали искаженную информацию, чтобы мы осознавали все немножко по-другому», — заявил мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом передачу иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
14 окт
Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
14 окт
В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
14 окт
Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины
14 окт
Компания Danone окончательно уходит из России
14 окт
Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией
14 окт
Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС
14 окт
За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
14 окт
Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
14 окт
До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»
14 окт
Мария Погребняк поддержала певицу Славу, критикующую сбежавших из РФ артистов
+7° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.49
-0.27 62.59
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
«Войска от Киева отошли — желание пропало»: Путин назвал условие для переговоров с Украиной
15:36
Ей было всего 35: умерла звезда Московского цирка имени Никулина
15:33
Баланова рассказала о планах НМГ изменить географию своей дистрибуции
15:31
ВКС России поразили объекты военного управления под Киевом и Харьковом
15:25
Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита СВМДА в Астане
15:23
Песчинка в огромной вселенной: жизненные трагедии Кулагина

Сейчас читают

Пранкер Вован раскрыл секрет успешных переговоров с политиками: они не откажут
«Переходи на темную сторону»: что означает странный принт на футболке Зеленского
Какой группе россиян положена отсрочка от частичной мобилизации?
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика