Украина всячески очерняла ВС РФ, чтобы вызвать у местной армии ненависть к русским солдатам.

Росгвардия задержала жителя Херсонской области, который сотрудничал с националистами, но переменил свои взгляды после проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Кадры, на которых подозреваемый делится подробностями этого, предоставила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина с начала этой весны до конца лета собирал данные о передвижении российской армии и отправлял их в специальный чат в Telegram-канале, принадлежащий украинской военной разведке.

«Это были места размещения личного состава (ВС РФ — Прим. ред) с техникой. Например, полицейский участок, дом культуры, военкомат, зернохранилище на выезде. Сейчас я осознал, что дело это глупое и неправильное. Готов понести наказание», — сообщил подозреваемый.

Мужчина признался, что был удивлен благородности и добропорядочности российских военнослужащих. По его словам, наши солдаты неукоснительно помогали мирному населению. Россия оказывает всю необходимую поддержку для граждан Херсонской области, включая гуманитарную и материальную помощь.

«То, что показывала Украина нам по телевизору, YouTube-каналах, в плане пропаганды — это далеко не всегда правда. <…> Военное начальство с 2014 года делало русских плохими в глазах военнослужащих. Отсюда вызывалась какая-то неприязнь, ненависть. Нам давали искаженную информацию, чтобы мы осознавали все немножко по-другому», — заявил мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом передачу иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.