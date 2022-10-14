Путин заявил об отсутствии у России планов уничтожить Украину
Специальная военная операция преследует только одну цель — защитить население от националистов, которые годами занимаются пытками и бомбят мирные регионы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин заявил журналистам о том, что в задачи Росси не входят планы уничтожить Украину. У страны совершенно другие цели в ходе спецоперации.
«Мы не ставим задачу перед собой задачу по уничтожению Украины. <…> То, что происходит сегодня, — малоприятно, но дальше, если бы не защитили РФ, было бы только хуже», — подчеркнул глава государства ходе пресс-конференции по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин ни о чем не жалеет в связи со спецоперацией на Украине.
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