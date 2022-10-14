Рыдающая жительница Донецка рассказала, как ВФУ убили ее соседа: «У них совести нет!»

Некоторые жители города чудом остались живы — снаряд прилетел к ним прямо домой.

Мирный житель Донецка попал под обстрел вооруженных формировний Украины (ВФУ) и получил смертельное ранение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале штаб обороны ДНР.

В сводке уточняется, что инцидент случился в Куйбышевском районе города, по проспекту Степаненко. Мужчине был всего 41 год. Его гибель стала потрясением для соседей. Они знали его как доброго и порядочного человека, многие дружили с ним. Никто из них не мог подумать, что смерть его настигнет так рано, внезапно и несправедливо.

«Не довезли до 21-й больницы… Мальчик, сосед наш. И друг… Ну как так можно. <…> Такие праздники, такой день. У них совести нет, у этих скотов, которые на Украине живут. У них же тоже сыновья, дети», — плачет соседка убитого Ольга Валерьевна.

Она и сама чудом осталась жива после прилетевших в дом снарядов. Каждый день — это целое испытание. Страх, боль, отчаяние, безнадежность — такое и врагу не пожелаешь. Да она и не желает, все что надо горожанам — мирного неба над головой.

«Господи, если меня слышит, пускай, чтобы они жили здорово и счастливо, чтоб они нас только не трогали!» — говорит Ольга Валерьевна.

С ней согласна и ее мама Валентина Алексеевна. Она не может смириться ни с гибелью соседа, ни с тем, что была в шаге от смерти. Окажись она чуть ближе к окну — прилетело бы и ей. А день так хорошо начинался: планировали с дочерью вместе пообедать, пообщаться по-семейному, а тут накрыла волна, стены задрожали.

«Поставила вареники варить и как дало… Чудом спасло», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на линии фронта под Донецком.