Стремоусов: в ближайшее время Россия «поставит мат» киевской власти
Стремоусов уверен, что победа России над Киевом случится нынешней зимой
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Зам главы администрации Херсонской области сообщил жителям Украины, что победа укровермахта невозможна.
Заместитель главы администрации Херсонской области в своем Telegram-канале написал, что Россия сможет справиться с украинской агрессией в ближайшие несколько месяцев. По его мнению Кирилла Стремоусова, решающий «мат» РФ поставит Киеву грядущей зимой.
Он отметил, что проживающие на подконтрольных Украине территориях люди верят в победу киевского режима. Однако, по словам Стремоусова, этого не случится, и уже в скором времени победа будет на стороне России.
«Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это состоится уже этой зимой», — рассказал Стремоусов подписчикам.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы Украины перешли в активную фазу наступления в Херсонской области. Тогда Стремоусов воодушевил: такие провокации уже предпринимались в других регионах, но были отражены, в этот раз украинские боевики тоже потерпят поражение.
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