Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 515

Националисты предприняли попытки массированного наступления в ЛНР, за что жестоко поплатились.

Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Тема:
Специальная военная операция России

Союзные силы отбили попытки массированного наступления боевиков ВСУ в районах городов Сватово и Кременная в ЛНР, уничтожив около 90% украинской группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — рассказал источник.

Собеседник агентства отметил, этот провал едва ли чему-то научит украинское командование. В ближайшие дни они могут вновь попытаться прорвать линию фронта.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж военкора «Известий» Александра Сафиулина, который показал, как союзные силы наказывают ВСУ за попытки наступать на Донецком направлении.

Днем 16 октября в Минобороны РФ сообщили, что на Криворожском направлении российские войска в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ. Позиции были удержаны.

Тема:
Специальная военная операция России
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