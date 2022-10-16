Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ

Союзные силы отбили попытки массированного наступления боевиков ВСУ в районах городов Сватово и Кременная в ЛНР, уничтожив около 90% украинской группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами. Процентов 85-90 колонн наступающих разбиты полностью», — рассказал источник.

Собеседник агентства отметил, этот провал едва ли чему-то научит украинское командование. В ближайшие дни они могут вновь попытаться прорвать линию фронта.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж военкора «Известий» Александра Сафиулина, который показал, как союзные силы наказывают ВСУ за попытки наступать на Донецком направлении.

Днем 16 октября в Минобороны РФ сообщили, что на Криворожском направлении российские войска в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ. Позиции были удержаны.