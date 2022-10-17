Опубликованы кадры ударов ВДВ РФ по спрятанной тяжелой технике и боевикам ВСУ

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Диверсантов и разведчиков обнаружили с помощью беспилотников. Они же помогли заметить в лесополосе замаскированную бронетехнику.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции. Средствами БПЛА были обнаружены диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также бронированная техника, замаскированная в лесополосе.

Военнослужащие ВДВ нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, поразив живую силу и бронированную технику противника. В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.

«Находясь на передовых позициях под непрерывным огнем артиллерии противника я руководил обороной полка, при попытках прорыва неонацистов многократным численным превосходством. Подчиненный личный состав полка, проявляя мужество и героизм, отразил 12 атак противника. Противник при этом понес критические потери в вооружении и личном составе, и в последующим отказал от дальнейших действий», — рассказал начальник штаба воздушно-десантного соединения Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа разведчиков ВСУ попала в плен в Харьковской области.

Тема:
Специальная военная операция России
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