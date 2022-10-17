Около 350 жителей горящего дома в Ейске эвакуировали с места происшествия. По данным 5-tv.ru, их разместят в ближайших гостинице и детском лагере.

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на девятиэтажку на Коммунистической улице упал выполнявший учебно-боевой полет истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилотам удалось катапультироваться. Как уточнили в Минобороны РФ причиной возгорания стали полные баки с топливом.