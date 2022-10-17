Около 350 жителей горящего дома в Ейске эвакуировали с места происшествия
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По уточненной информации, на девятиэтажку упал выполнявший учебно-боевой полет истребитель-бомбардировщик Су-34.
Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru
Около 350 жителей горящего дома в Ейске эвакуировали с места происшествия. По данным 5-tv.ru, их разместят в ближайших гостинице и детском лагере.
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на девятиэтажку на Коммунистической улице упал выполнявший учебно-боевой полет истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилотам удалось катапультироваться. Как уточнили в Минобороны РФ причиной возгорания стали полные баки с топливом.
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