В офисе Зеленского признали бессилие украинской ПВО перед Россией
Арестович заявил о нахождении Россией ключика к ПВО Украины
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Незалежной в ответ на серию терактов со стороны ее спецслужб.
России удалось найти «ключик» к системам противовоздушной обороне (ПВО) Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин* Live».
По его словам, Россия обзавелась большой партией беспилотников, количество которых 2400 штук. Именно они могут полностью истощить ракетный запас украинской ПВО.
«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме», — сказал Арестович.
Россия начала наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи на всей территории Украины чуть более недели назад. Это произошло после череды терактов, совершенных на территории России. Как отметил президент РФ Владимир Путин, подрывом Крымского моста Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа подобные действия Украины больше невозможно.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как российские РСЗО защищают линии соприкосновения.
* — признан иноагентом в РФ.
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