Ночные тренировки и огонь из всех орудий: лучшее видео с занятий мобилизованных

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 19

Призванные из запаса граждане стреляют по мишеням из танков, бронемашин, артиллерии и стрелкового оружия. Много внимания уделяется тактическим занятиям и слаживанию.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Мобилизованные россияне продолжают активно участвовать в занятиях по боевой подготовке для последующей эффективной работы в зоне спецоперации по защите Донбасса. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео с учений.

Так, Минобороны РФ опубликовало кадры ночных занятий экипажей танков Т-80 и боевых разведывательных машин БРМ-2АМ. Они стреляли из 125-миллиметровой пушки, а также пулеметов. Также мобилизованные отработали нормативы по ночной стрельбе из автоматов АК-74 и АК-12, используя приборы ночного видения.

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области мобилизованные стреляли из САУ «Акация» и 120-миллиметровых минометов «Сани». А на полигоне Тихоокеанского флота в Приморье осваивали современные танки Т-80БВ и БМП-3. В Хабаровском крае мобилизованные граждане отработали боевые стрельбы из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

В Сибири прошли тактические занятия с разведгруппами под руководством опытных инструкторов. Они перемещались в «двойках» и «тройках», скрытно передвигались в лесу, учились встречать противника и проводить инженерную разведку и подрыв различных объектов.

Интенсивная подготовка мобилизованных также идет на полигонах в тыловых районах специальной военной операции. Там военнослужащие проходят боевое слаживание, отрабатывают различные тактические приемы и обучаются инженерной подготовке.

Ранее 5-tv.ru писал, что командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин подробно рассказал, как обстоят дела на передовой.

Тема:
Специальная военная операция России
19 окт
Как обстоят дела на передовой — подробный отчет командующего Суровикина
19 окт
Военный эксперт Литовкин назвал самое главное в интервью командующего Суровикина
18 окт
Генерал Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
18 окт
Уничтожение ВСУ и подготовка мобилизованных: лучшее видео за сегодня
18 окт
Командующий Суровикин: обстановка в зоне спецоперации напряженная
18 окт
Показана работа артиллеристов по позициям ВСУ в зоне спецоперации
18 окт
Жителей нескольких районов Херсонской области переместят на левый берег Днепра
18 окт
Не скроешься: новый снаряд пушки «Спрут-СД» можно подорвать над траншеей
18 окт
Разведчики Росгвардии используют новейшие дроны для обнаружения позиций ВСУ
18 окт
Суд над боевиком украинского нацбата «Айдар»* продолжится в ноябре
+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
Обостряется конфронтация: прогноз таролога на неделю с 17 по 23 октября

Последние новости

7:00
Рекордсмены по наградам, сборам и длительности: самые громкие ленты мирового кино
6:54
Манучаров о покинувшем Россию Слепакове: «Крысы бегут с корабля»
6:41
Ночные тренировки и огонь из всех орудий: лучшее видео с занятий мобилизованных
6:28
Могут ли яйцеклетки Пугачевой быть оплодотворены спустя 20 лет — мнение эксперта
6:15
ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару — власти
6:02
Антиправительственные призывы и выход из ЕС: протесты во Франции быстро ожесточились

Сейчас читают

Геронтолог Прощаев объяснил, как снизить скорость старения
Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова
Еще четыре страны отказались от "Евровидения-2023", 12 - сомневаются
Без российского газа «Польский поток» сработал не на Прибалтику

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика