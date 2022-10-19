«Живет мечтами Ольги»: Костенко уличили в копировании стиля Бузовой
Модель Анастасию Костенко уличили в копировании стиля Бузовой
Фото: Instagram* / kostenko.94
Недавно модель опубликовала видео с семейной фотосессии, на которой она была в черно-белом платье с белой юбкой. Недавно в похожем образе видели и «поющую телеведущую» Ольгу Бузову.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не только вышла замуж за экс-супруга телеведущей Ольги Бузовой, но и копирует ее стиль и жизнь. Теперь 28-летняя модель мечтает стать телезвездой, а также поет и записывает песню.
Костенко опубликовала видео с семейной фотосессии, на которой она была в черно-белом платье с пышной юбкой. В похожем наряде несколько месяцев назад была Бузова.
«Хочет, как у Бузовой, но не получается»;
«Живет с бывшим Бузовой в доме, который когда-то строила Оля. Живет мечтами Ольги! Что ей еще надо?!» — пишут комментаторы.
Модель предпочитает не реагировать на негативные комментарии в свой адрес. Более того, она хочет поддерживать женщин, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями после появления на свет детей.
Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Костенко развеяла слухи о расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно она объявила о том, что закрыла целую главу жизни, но речь шла о другом событии.
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