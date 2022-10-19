«Живет мечтами Ольги»: Костенко уличили в копировании стиля Бузовой

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 275

Модель Анастасию Костенко уличили в копировании стиля Бузовой

«Живет мечтами Ольги»: Костенко уличили в копировании стиля Бузовой

Фото: Instagram* / kostenko.94

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Недавно модель опубликовала видео с семейной фотосессии, на которой она была в черно-белом платье с белой юбкой. Недавно в похожем образе видели и «поющую телеведущую» Ольгу Бузову.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не только вышла замуж за экс-супруга телеведущей Ольги Бузовой, но и копирует ее стиль и жизнь. Теперь 28-летняя модель мечтает стать телезвездой, а также поет и записывает песню.

Костенко опубликовала видео с семейной фотосессии, на которой она была в черно-белом платье с пышной юбкой. В похожем наряде несколько месяцев назад была Бузова.

«Хочет, как у Бузовой, но не получается»;

«Живет с бывшим Бузовой в доме, который когда-то строила Оля. Живет мечтами Ольги! Что ей еще надо?!» — пишут комментаторы.

Модель предпочитает не реагировать на негативные комментарии в свой адрес. Более того, она хочет поддерживать женщин, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями после появления на свет детей.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Костенко развеяла слухи о расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно она объявила о том, что закрыла целую главу жизни, но речь шла о другом событии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
18 окт
Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»
16 окт
«Королева банного дела»: Миро высмеяла Бузову за подражание Волочковой
16 окт
«Все — или ничего»: Бузова закатила истерику в социальных сетях
12 окт
«Старая» школьница: подписчики разнесли образ Бузовой в гольфиках и мини
10 окт
Ольга Бузова сделала предложение певцу JONY: «Я хочу от тебя детей»
10 окт
«Буратино в латексе»: Ольгу Бузову раскритиковали за танцы у шеста на концерте
9 окт
Миллионы под подушкой? Сестра Бузовой честно рассказала о своих доходах
8 окт
Ольга Бузова призналась в отсутствии мужчины в ее жизни
6 окт
«Отрыжка поколения»: Поплавская жестко прошлась по Бузовой
6 окт
Бузова показала обезображенное тело после процедуры: «Что я мужу скажу?!»
+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

16:01
Жизнь прекрасна: как справиться с эмоциональным выгоранием на работе
15:56
Территориальная оборона: что будут делать мобилизованные в новых формированиях
15:54
Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют
15:45
Херсонские власти заявили об отражении всех атак ВСУ
15:33
«Нарисовалась»: в гонке за наследством Моисеева появился новый претендент
15:33
Военное положение и не только: главные заявления Путина на заседании Совбеза

Сейчас читают

Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
Баня при гриппе: плюсы и минусы процедуры
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика