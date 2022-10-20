В новых регионах РФ создаются штабы территориальной обороны

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Отряды теробороны будут отвечать за охрану важных объектов инфраструктуры, препятствовать возникновению терактов и различных диверсий.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях с сегодняшнего дня действует военное положение. Указ о его введении подписал Владимир Путин.

В новых регионах создадут штабы территориальной обороны. Такие уже есть в ДНР и ЛНР, но теперь они могут координировать все свои действия с федеральными властями.

Отряды теробороны будут отвечать за охрану важных объектов инфраструктуры, препятствовать возникновению терактов и различных диверсий. Состоять такие части будут в том числе из мобилизованных.

Отряды территориальной обороны могут появиться и в других регионах России, этот вопрос решают на местах. Сообщается, что они уже формируются в Санкт- Петербурге. Части будут охранять объекты инфраструктуры в регионах, где объявлено военное положение. Также напомню, что в приграничных областях, в том числе в Крыму, с сегодняшнего дня введен средний уровень реагирования.

В Центральном и Южном Федеральном округе — режим повышенной готовности. Усиливается охрана общественного порядка. Под особым контролем военные, государственные и специальные объекты.

На особый режим работы переходят структуры, которые отвечают за функционирование транспорта, коммуникаций, связи и объектов энергетики. Также предусмотрено ограничение движения автомобилей и осуществление их досмотра.

Тема:
Специальная военная операция России
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