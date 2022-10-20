Боевая подготовка и уничтожение ВСУ в зоне спецоперации: лучшее видео за сегодня
Мобилизованные активно практикуются в ведении огня из стрелкового оружия, артиллерии и бронетехники на полигонах по всей стране. Тем же временем добиваются успехов профессиональные военные.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Мобилизованные россияне продолжают проходить боевую подготовку на полигонах ВС РФ для последующей эффективной работы в зоне спецоперации по защите Донбасса. Там в то же время продолжают выполнять свой долг профессиональные военнослужащие. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео за сегодня.
В Минобороны РФ показали, как проходили занятия с мобилизованными гражданами в Костромской области, Хабаровском крае, Забайкалье и Краснодарском крае. Мужчины практиковались в ведении огня из стрелкового оружия и гранатометов, эвакуации раненых с поля боя, оказании первой помощи, а также обучались различным тактическим маневрам.
Кроме того, мобилизованные выполнили учебные стрельбы из, 122-миллиметровых гаубиц Д-30, танков Т-80 и другой бронетехники. Также Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы связистов в зоне СВО и видео поражения техники ВСУ расчетами артиллерийских установок Д-30.
Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Александр Сафиуллин рассказал о новой тактике артиллерии ВСУ и показал ответ ВС РФ на нее. Журналист подготовил репортаж на передовой.
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