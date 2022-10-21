Цунами, выброс радиации и тысячи жертв: чем опасен подрыв Киевом Каховской ГЭС

Возможное уничтожение плотины Каховской ГЭС украинскими войсками приведет к трагическим последствиям для Херсонской области, утверждают специалисты.

Украинские войска и иностранные наемники сосредотачивают большие силы на Херсонском направлении. Они планируют занять часть нового российского региона на правом берегу Днепра, включая город Херсон. Для достижения данной цели Киев готов пойти на самые отчаянные шаги.

Украинцы наносят удары по плотине Каховской ГЭС, в том числе по шлюзам. Так, 19 октября российская система ПВО отразила пять ракетных атак на объект. Местные власти предпринимают меры по недопущению повышения уровня воды.

По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.

«Это не преувеличение, а достоверная информация. Сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск существует», — заявил он РИА Новости.

Он также добавил, что в случае прорыва плотины власти готовятся к защите жителей — уже просчитаны населенные пункты, куда хлынет вода. Охрана и оборона стратегических объектов усилена.

В целях защиты мирных жителей от агрессивных действий Киева администрация Херсонской области начала эвакуацию людей с правого берега Днепра. Всего планируется вывезти до 60 тысяч человек.

По словам замглавы администрации Кирилла Стремоусова, около 15 тысяч жителей перебрались на другой берег. До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региональный центр за двое суток покинули около пяти тысяч человек. Всего из области выехали семь тысяч жителей.

К чему приведет подрыв Каховской ГЭС? Что это даст Украине? Существует ли вероятность второго Чернобыля из-за опустошения водохранилища? На эти и другие вопросы эксклюзивно ответил 5-tv.ru профессор, доктор технических наук, академик РАЕН и член общественного совета при Минэнерго РФ Владимир Тетельмин.

Где находится и что из себя представляет Каховская ГЭС

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Каховская ГЭС находится на реке Днепр неподалеку от города Новая Каховка, основанного для строительства и обслуживания объекта. Это последняя шестая ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Город Херсон расположился ниже по течению на расстоянии около 70 километров от данного гидротехнического сооружения.

Строительство станции началось в 1950 году, а уже в 1955–1956 годах ввели в строй гидроагрегаты. Создание гидроэлектростанции привело к увеличению уровня Днепра до 16 метров и появлению Каховского водохранилища, которое имеет объем более 18 кубических километров. Чуть позже, в 1963-м, советские специалисты ввели в эксплуатацию Северо-Крымский канал, имеющий важное значение для хозяйственной деятельности на территории Крымского полуострова.

В состав объекта входит земляная дамба длиной до 3,8 километра и водосливная плотина протяженностью 447 метров. Она состоит из 28 огромных водосливных затворов размером 12 на 9 метров.

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

Суммарная установленная мощность всех шести гидроагрегатов Каховской ГЭС составляет 334,8 МВт. Это дает среднегодовую выработку 1420 миллионов кВт·ч.

Помимо производства электроэнергии станция имеет и важную логистическую роль.

«Сегодня понятно, что она выполняет функцию еще и транспортную. По любой плотине, как правило, и дорожное существует сообщение между берегами. Это не только на Днепре, это везде так: на Братской ГЭС и везде стараются использовать», — объяснил Тетельмин.

Почему Киев выбрал плотину Каховской ГЭС целью для удара

В Херсонской области находится плацдарм российских вооруженных сил на правом берегу Днепра, откуда в теории можно провести наступательные операции на другие направления, например, к Николаеву.

Кроме того, город Херсон — это единственный административный центр, который Россия взяла под свой контроль с момента начала специальной военной операции (СВО). Поэтому он имеет не только военное и экономическое значение для Украины, но еще и политическое.

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Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин накануне выразил обеспокоенность наличием у украинского руководства планов, реализация которых может привести к большим жертвам.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесении массивного ракетного артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения», — заявил Суровикин РИА Новости.

Существуют опасения, что украинские войска попытаются перейти в масштабное наступление на Херсонском направлении в ближайшее время. К этому их подталкивают сразу несколько факторов:

Приближение сезона затяжных дождей, которые размоют поля и существенно ограничат возможности для маневра.

Постепенное наращивание количества российских военных на линии соприкосновения, что ликвидирует превосходство Украины в живой силе.

Давление со стороны основных спонсоров. В США 8 ноября запланированы промежуточные выборы. Демократы рискуют потерять большинство в Конгрессе и Сенате. Население Штатов недовольно многими аспектами проводимой политики, особенно высокими ценами на бензин и крупной финансовой помощью Киеву в то время, когда деньги нужны для решения внутренних проблем. Заметный результат, по мнению западных политиков, может склонить чашу весов на предстоящих выборах в пользу правящей партии.

Потребность в «победах» на фронте, даже ценой огромных потерь, чтобы повысить моральных дух населения на подконтрольных Киеву территориях.

Украина рассматривает подрыв плотины Каховской ГЭС в качестве одного из элементов плана своей наступательной операции на Херсон, регулярно проверяя ее на прочность.

«У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Взорвав гидротехническое сооружение, Киев попытается решить несколько вопросов, например:

Физическое уничтожение мирного населения, пожелавшего перейти под крыло России;

Затруднит российским силам оборону из-за затопления позиций;

Существенно осложнит подвоз подкреплений, боеприпасов, медикаментов с левой стороны Днепра из-за уничтожения понтонных переправ и разлива реки;

Выставит Россию виновной в трагедии в глазах западной аудитории, как при прошлых провокациях.

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Кроме того, на стороне Киева сейчас воюет немало иностранных наемников, а также действующие военнослужащие стран НАТО. Этим людям вовсе не обязательно подчиняться приказам официальных властей Украины. У них достаточно оружия разных типов, чтобы самостоятельно устроить какую-нибудь провокацию или диверсию, в том числе и с подрывом Каховской ГЭС. Украинские планы вполне могут разойтись с желанием третьей стороны в очередной раз поднять ставки, устроив трагедию в регионе.

Подрыв плотины Каховской ГЭС грозит техногенной катастрофой

Каховская ГЭС — это огромное сооружение с большим запасом прочности, однако и у него есть свои уязвимые места, например, система шлюзов или агрегатная часть гидроэлектростанции.

Фото: Максим Тищенко / ТАСС. Последствия одного из ударов ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области.

По мнению эксперта Владимира Тетельмина, возможное разрушение плотины Каховской ГЭС приведет к серьезной катастрофе: колоссальный объем воды хлынет вниз по течению, десятки тысяч человек и домохозяйств окажутся в зоне затопления. В течении считанных часов населенные пункты ниже по течению Днепра окажутся затопленными на несколько дней.

«Пойдет большая волна попуска, метров, наверное, восемь-девять, не меньше, которая сметет все на своем пути. Все-таки после того, как Каховка в 1950-е была запущена в эксплуатацию, все побережье ниже этой станции (нижний бьеф), оба берега Днепра, были застроены и заселены», — рассказал специалист.

После значительного обмеления (примерно на пять-восемь метров) Каховского водохранилища без воды останется и Северо-Крымский канал, благодаря которому жители Крыма получают пресную воду.

Профессор подчеркнул, что в истории гидротехнического строительства уже были аварии, подтверждающие серьезность проблемы.

«Последняя мощная (авария на ГЭС — Прим.ред.) была в 1959 году во Франции, целый город снесла. Там, правда, была повыше плотина, чем Каховская… Выше находится ДнепроГЭС. Когда немцы отступали (во времена Великой Отечественной войны — Прим. ред.), они ее взорвали. Там тоже произошло, в общем-то, немало тяжелых случаев, когда волна снесла все, смыла. И часть нашей армии пострадала и население», — отметил Тетельмин.

Вызовет ли разрушение дамбы ядерную катастрофу на Запорожской АЭС

Есть и другая проблема. Выше по течению Днепра находится крупнейшая атомная электростанция Европы — Запорожская АЭС (ЗАЭС) и ее пруд-охладитель, наполняемый благодаря Каховскому водохранилищу. Резкий сброс воды, по мнению некоторых экспертов, может привести к серьезной катастрофе уровня Чернобыля.

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Однако профессор Тетельмин назвал опасность маловероятной, ввиду того, что работающей с недавних пор вхолостую Запорожской АЭС не требуется слишком интенсивное охлаждение.

«Необходимость в охлаждении все равно остается. Здесь можно, конечно, справиться в любом случае, но это тоже будет немалой проблемой. Все шесть реакторов ЗАЭС сейчас законсервированы, в холостом режиме работают, поэтому они не настолько разогреваются, чтобы не справиться с проблемой их охлаждения», — сказал специалист.

Подтвердил это мнение и доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский. Однако эксперт отметил сложность эксплуатации станции в таких условиях.

«С точки зрения ядерной безопасности угроза (при обмелении водохранилища) отсутствует. А вот с точки зрения возможности запуска Запорожской АЭС — это повреждение критическое, потому что без охлаждающей воды не может функционировать полностью весь атомный энергоблок, что на атомной, что на любой другой электростанции», — уточнил он ТАСС.

Поэтому при необходимости запуска ЗАЭС работникам станции придется сначала дождаться подъема уровня воды до приемлемой отметки.