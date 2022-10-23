Есть задача — есть результат: как штурмовики Су-25 уничтожают позиции ВСУ на Украине
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили позиции и технику украинских боевиков
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; Минобороны РФ
По итогам операции также была ликвидирована вражеская техника.
Российские военные и днем и ночью ведут непрестанную борьбу с украинскими националистами. Так, в ходе очередного выполнения боевых задач экипажи штурмовиков Су-25 разгромили базы противника и уничтожили вражескую технику. Уникальные кадры с места событий рассекретили в Минобороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства подчеркнули, что все пуски ракет по целям выполнялись на малых высотах. Таким образом объекты поражались с максимальной точностью. По итогам выполнения боевых задач были ликвидированы, в частности, замаскированные места пребывания украинских преступников.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие акции в России проводят в поддержку героев спецоперации.
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