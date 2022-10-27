Освобожденный боец ЛНР о действиях ВСУ: «Добивали 300-х выстрелом в голову»

Бывший пленник подчеркнул, что в плен его брали украинские военные, а не националисты.

Украинские военные убили при взятии в плен двух раненых военнослужащих народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Это произошло, когда группа бойцов попала в окружение и не имела возможности сопротивляться. Об этом сообщил освобожденный из украинского плена военнослужащий ЛНР Александр Чупра в беседе с РИА Новости.

«Мы заняли круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно. Там сопротивляться уже было бесполезно, потому что у нас ни БК (боекомплект. — Прим. ред.), ничего нет уже, все расстреляли. Все, тишина резко. Ну, думаю, прикинусь мертвым… Я лежу, ко мне подходит военнослужащий (украинский. — Прим. ред.), ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают (жмурятся. — Прим. ред.) от дождя», — сказал боец.

Чупра подчеркнул, что группу НМ ЛНР взяли в плен именно украинские военные, а не националисты. Кроме того, силовики Незалежной перед тем, как забрать пленников с поля боя, добивали раненых. Александр также пояснил, что его тоже собирались добить, однако он успел сказать, что живой. Затем пленным связали за спиной руки, обмотав скотчем лица.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации.