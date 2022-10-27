Сила, мужество, отвага: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день

День за днем защитники Донбасса рискуют жизнями ради общего блага: мира над головами тех, кто когда-то был оккупирован украинскими террористами.

Российские войска продолжают специальную операцию по защите Донбасса от украинских оккупантов и иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима. 5-tv.ru показывает уникальные кадры тренировок военнослужащих РФ, что день за днем бьются за мирное небо.

Так, за прошедшие сутки в Приморье служащие ВВО активно совершенствовали навыки стрельбы из танков и бронетранспортеров. А артиллеристы, работающие в «горячих точках» уничтожили укрепления ВСУ установками 2с3 «Акация» — грозным оружием.

Продолжают совершенствовать профессиональное мастерство и группы огневого прикрытия. Все задачи отрабатывают на отлично — командование довольно.

Российские «Ураганы» также продолжают биться с врагом на Украине. При помощи них военные РФ уничтожили уже более 100 целей! Отдельное внимание уделяется и слаживанию боевых подразделений из числа мобилизованных. Они регулярно проводят боевые стрельбы из самого нового оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российским военным удалось переломить ситуацию по Херсоном в свою пользу.