С риском для жизни: как российские военные ведут бои под Артемовском

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Военкор «Известий» показал ожесточенные бои под Артемовском

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военные действуют очень осторожно, но решительно. Та ситуация, когда на счету — каждая минута. Противник несет большие потери.

Тем временем, под Бахмутом боевики несут тяжелые потери и под натиском российских войск постепенно сдают позиции. Наши штурмовые подразделения при мощной огневой поддержке авиации и артиллерии подходят все ближе к городу. Новый рубеж, который предстоит взять — поселок Курдюмовка — это в десяти километрах от Бахмута. С риском для жизни съемочная группа «Известий» фиксирует все происходящее. С передовой — репортаж корреспондента Дениса Кулаги.

Вперед, за Россию!

Сейчас слышим, как на горизонте идут бои. Работает тяжелая техника с нашей стороны, соответственно, по позициям противника. Наблюдаем за штурмом с выгодных позиций — низина обеспечивает надежное прикрытие. Разведчик все фиксирует и при необходимости докладывает в штаб об обстановке на поле боя», подчеркнул военкор.

«Сейчас отработала колонна БМП и вернулась, возвращаются назад они», — заметил военный.

«В пяти-четырех километрах находится уже линия соприкосновения и противника», — добавил он.

Если чувствуется хоть небольшой перевес сил на стороне противника, разведчик тут же вызывает пару штурмовиков. Ударный пролет авиации, и на горизонте становится тише. По проселочным дорогам, утопающим в грязи, подходим ближе к населенному пункту Курдюмовка, занять который сейчас — задача № 1 для западного фланга нашей группировки сил.

«Вот можем слышать отсюда только лишь, как работает, добавляет огня реактивка. Слышим только то, как пролетают над нами ракеты. Ну, и сейчас, через несколько секунд, услышим, как они добираются до своих целей», — показал Кулага.

Основной акцент здесь на работе артиллерии. Идти в лобовую — чревато большими потерями. Чтобы разбить укреп районы ВСУ на этом направлении, самоходки чуть ли не за полчаса умудряются израсходовать всю боеукладку. Здесь же мгновенное пополнение снарядов и здесь же, в случае непредвиденных ситуации, мехводы готовы починить любую неисправность

«Вот так мы чиним технику, на ходу прямо, в полевых условиях», — показал другой военный.

От быстрой и слаженной работы расчетов зависит не только личная безопасность, но и идущей вперед пехоты. Ведь артиллерия противника также не дремлет

«Вот так звучит уже натовский калибр 155 миллиметров, дрожит вся земля на самом деле. Падают близко», — пояснил Денис Кулага.

И теперь уже, по запросу разведчиков, самоходки обеспечивают прикрытие для отхода съемочной группы.

Тема:
Специальная военная операция России
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