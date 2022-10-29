Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что пора доставать теплые вещи: уютные свитера и шерстяные носочки.

Приближение зимы в Московском регионе ощущается сильнее, чем во многих остальных в Центральной России. Первый снег может выпасть уже в начале следующей недели. Конечно, сугробов не будет еще долго, но это не отменяет того факта, что пора доставать действительно теплые вещи. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0…–4, днем в Москве 0…+2 градуса, по области –1…–3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя», — цитирует эксперта-метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, в частности, что уже с грядущего вторника осадков станет все больше и больше. Между тем, температурный фон не выбивается из среднестатистического графика — погода максимально приемлемая для текущего вторника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дальний Восток буквально «парализовало» из-за мощного циклона и сильной метели. Транспорт перестал нормально двигаться — на дорогах образовались огромные пробки. Выросло и число аварий.